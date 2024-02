Primo weekend di marzo: cosa fare a Como quando piove

Primo fine settimana di marzo con il meteo che promette ancora molta pioggia. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend invernale. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como sino a domenica.

Torna al Teatro Sociale di Como dopo il grande successo degli scorsi anni, La Lunga Notte Jazz del Teatro Sociale sabato 2 marzo dalle ore 20.30 alle ore 01.00 per la sua V edizione. Ad aprire la serata alle ore 20.30, nella sala principale, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Torna a Como, Enrico Rava, nella foto sopra di Giorgio Bulgarelli, da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e stimolanti: sarà accompagnato da Lanzoni Quartet. Continua.

Il Festival A due voci è lieto di poter segnalare questa importante iniziativa musicale e di riflessione ideata ed organizzata dal Conservatorio “G. Verdi” di Como in occasione della messa in scena dell’opera in tre atti Ascesa e rovina della città di Mahagonny di Kurt Weill e Bertolt Brecht che debutterà al Teatro Sociale di Como il prossimo 4 aprile 2024, Sabine Kebir, docente e ricercatrice berlinese, terrà la sua conferenza il 2 marzo alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Paolo Borsellino di Como, dal titolo Elisabeth Hauptmann e Bertolt Brecht: una cosiddetta amicizia professionale, in cui indagherà il ruolo del femminile nella scrittura e nell’estetica di Brecht, l’apporto di Elisabeth Hauptmann in Mahagonny, il controverso racconto della storia di Elisabeth e Bertolt da parte di John Fuegi e la risposta ad esso di una certa corrente femminista tedesca, guidata proprio da Kebir. Continua

3 . Mostra Poletti

AllaPinacoteca Civica di Como, dopo il comodato della grande tela di Paolo Pagani con la Caduta degli angeli ribelli concesso dagli eredi di Huberto Poletti (1954–2019), prosegue la collaborazione con la famiglia Poletti organizzando una mostra, che si chiude questo weekend, incentrata sulla figura di Ruggero Poletti, per tutti Geo (Milano, 1926 – Lenno, Como, 2012). Ricercato conoscitore di pittura antica, collezionista e pittore in prima persona, Geo Poletti è una figura di primo piano nel panorama artistico italiano della seconda metà del Novecento. Continua

5 . Le vie dei canti

Prende il via la seconda edizione della rassegna “Sentite buona gente” nata da un’idea dell’Associazione culturale “Baule dei Suoni” di Albese con Cassano. Una rassegna di musica tradizionale: 3 date e tre concerti con artisti di grande talento e competenza nell’ambito della musica popolare. Il secondo concerto, il 3 marzo al Foyer del Teatro Sociale di Como, ci sarà Maurizio Geri con “le vie dei canti”, l’ultimo sarà il 20 aprile all’Auditorium di Tavernerio con Antonio Stragapede e Daniele Dall’Omo col concerto “in viaggio col mandolino”. Tutti i concerti sono a ingresso libero con inizio alle ore 21.00.

. Continua