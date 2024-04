5 cose da fare a Como e dintorni nel weekend

Primo fine settimana d'aprile con il meteo che promette accenni d'estate. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend di primavera con il sole e temperature decisamente gradevoli- Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni sino a domenica.

1 . Mahagonny

Nel 2024 il Conservatorio di Como è impegnato nell’allestimento in forma scenica di Ascesa e rovina della città di Mahagonny di Kurt Weill e Bertold Brecht nella sua versione italiana realizzata per la prima volta presso il Teatro Sociale il 4 e 5 aprile. Per scelta degli autori, tutto il mondo, in ogni tempo, potrebbe essere Mahagonny: una città del denaro, del produrre e dell’accumulo che si è disfatta delle leggi, delle catene, delle regole, in cui tutto è permesso. La libertà totale rende però l’uomo cannibale, autodistruttore, che sia carne animale, il ventre di una donna da deflagrare o il corpo di un uomo ucciso. Continua

2 . PopCore

Sabato 6 aprile torna allo Spazio Gloria la terza festa (mai) avvenuta di POPCORE, il collettivo nato un anno fa con l’idea di intrecciare momenti conviviali attorno a film, musica, performance artistiche, workshop, mostre. La coproduzione con Circolo Arci Xanadù è volta a (ri)creare un luogo in cui arte, cinema, musica e semplice incontro si possano fondere, un luogo Fuori dalle Mura della città, un luogo spesso sottovalutato ma con tutte le potenzialità di essere un contenitore culturale. Continua

3 . De Sfroos al Sociale

opo l’uscita dell’ultimo album di inediti “Manoglia”, Davide Van De Sfroos arrivea finalmente a Como sabato 6 aprile 2024. In occasione di questo annuncio, esce oggi il videoclip ufficiale del singolo “Manoglia”, che ha anticipato il nuovo disco di inediti: Il “Manoglia Tour” è nuova e straordinaria avventura in cui Davide Van De Sfroos porterà sul palco brani storici della sua trentennale carriera e le canzoni del nuovo disco. Un’occasione speciale per il cantautore che prosegue il suo viaggio live, che in autunno lo riporterà anche al Forum di Assago, seguendo sempre un itinerario emotivo oltre che geografico, per abbracciare ancora il suo pubblico, nella dimensione intima per eccellenza che è quella dei teatri, per camminare tra strade e persone che collegano un passato fatto di memorie, nostalgie, storie, valori ed esperienze a cui continuare ad attingere e a rendere omaggio. Continua

4 . Passeggiate Creative

Il Lake Como Walking Festival, dedicato alla narrazione dei paesaggi in cammino attraverso il format delle Passeggiate Creative, è giunto alla terza edizione. Come sempre è in primis un progetto di ricerca e di divulgazione e come nelle precedenti edizioni è prevista anche quest’anno la realizzazione di un libro che sarà oggetto di letture in cammino: “Lettere sul lago di Como. Il mito del Lario da Plinio al Novecento” raccoglie una trentina di testimonianze di scrittori, poeti, artisti, musicisti e scienziati e vedrà la luce entro l’estate. Continua

Esponente di punta del rock blues italiano, chitarrista da diversi anni del noto cantante inglese Kim Brown (Renegades"," Kim & the Cadillacs"), Joe Valeriano continua la sua avventura musicale esibendosi in vari festival e live music club, ottenendo ampi consensi. E’ considerato uno dei migliori interpreti di Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton e dei classici miti del blues (Muddy Waters, John Lee Hooker e B.B. King), grazie alla sua ineguagliabile esperienza sui palchi esegue i brani in maniera originale e con uno stile del tutto personale basato spesso sull'improvvisazione. Continua