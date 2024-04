Che tempo farà nel weekend

Come abbiamo anticipato ieri, previsioni confermate. L'anticiclone comincerà già nelle prossime ore a rinforzare e ad espandersi dal Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo, favorendo una maggior stabilizzazione del tempo da giovedì e un graduale aumento delle temperature. Nel corso del prossimo weekend sembra ormai confermato che lo stesso anticiclone riceverà ulteriore alimentazione dal Nord Africa, dando luogo ad un costante incremento delle temperature, destinate a portarsi su valori superiori a quelli del periodo. Vediamo dunque le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il weekend a Como.

Venerdì 5 aprile

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3249m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 6 aprile

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 4001m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 7 aprile

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 4122m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.