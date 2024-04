Che tempo farà il 1° maggio a Como

La circolazione di stampo invernale è stata definitivamente sostituita sull'Italia dal suo estremo opposto. Correnti di aria calda di matrice africana richiamate dall'approfondimento di una saccatura atlantica sull'Europa occidentale. L'aumento delle temperature è stato sensibile anche fino a 10°C in più rispetto alla giornata di venerdì. Per ora queste correnti sono a prevalente curvatura anticiclonica e a parte qualche ammasso nuvoloso che insiste ancora al Nordovest sono garanzia di una stabilità quasi assoluta sull'Italia. Ma dalla giornata di martedì il progressivo avanzamento verso il Mediterraneo centrale di un vortice di bassa pressione nato su Gibilterra, porterà un nuovo peggioramento del tempo. Durerà molto poco quindi questa nuova fase dal sapore semi estivo e poi tornerà subito la pioggia che nella giornata di mercoledì potrà essere localmente intensa su alcune regioni. Vediamo allora come andrà a Como domani e il 1° maggio secondo le previsioni di 3bMeteo.

Martedì 30 aprile

i nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2776m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 1 maggio

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2457m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.