Arriva l'anticiclone africano, salgono le temperature anche di 7°: le previsioni

Dopo Pasqua e Pasquetta "sott'acqua", arriva un po' di sole. Un ultimo (lieve) residuo della perturbazione domani ma poi arriva l'anticiclone africano.

"La perturbazione di Pasquetta, scrive Carlo Migliore di 3BMeteo, sarà l'ultima di questa sequenza perturbata che ha interessato prevalentemente il nord Italia. L'alta pressione tornerà a farci visita. In una prima fase la rimonta sarà poco decisa e ancora soggetta a una debole ondulazione del flusso atlantico. Dal 4 aprile una profonda saccatura atlantica in avvicinamento all'Europa occidentale richiamerà l'anticiclone africano sul Mediterraneo. Sia i cluster meteo che le ensemble di ecmwf mostrano un'alta probabilità per questo evento. Le conseguenze per l'Italia saranno una maggiore stabilità con sole prevalente e un nuovo aumento della temperatura, anche localmente significativo". In sintesi il weekend del 6-7 aprile dovrebbe essere di sole e bel tempo e le piogge potrebbero ritornare non prima del 10".

Il meteo a Como

A Como domani l'ultimo residuo della perturbazione: cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C. Da dopodomani, giovedì 4 aprile, torna il sereno per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura si alza, la massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C. Nel fine settimana si arriverà ai 22°.