Strade Blu Live, al via la nuova rassegna tra canzoni, vino e musica

Dopo la fortunata esperienza di Strade Rosse, dopo una magica serata con Mauro Ermanno Giovanardi, il viaggio prosegue omaggiando Wlliam Least Heat-Moon e il suo romanzo più celebre. Questa nuova rassegna live, ideata e condotta da Maurizio Pratelli, si basa ancora sull’idea di offrire storie di musicisti e vignaioli partendo dall’idea di raccogliere e condividere racconti. In quest’epoca in cui tutto è sempre più immateriale e troppo veloce, con Strade Blu live si vuole creare un momento assolutamente fisico per ritrovare il piacere di stare insieme attraverso forme d’arte accomunate dalla passione per i sentieri secondarie. In un cerchio di vita e mestieri, di vino e canzoni, di polvere e curve, di pagine e parole senza trucco.

Gli appuntamenti

Giovedì 26 ottobre 2023 . ore 21

TUTTO QUESTO BLU

Canzoni e parole

Fabrizio Coppola

Luca Ghielmetti

Vini e sentieri

Pietro Torti

Giovedì 9 novembre . ore 21

ONDA CALABRA

Canzoni e parole

Peppe Voltarelli

Vini e sentieri

Antonello Canonico

Giovedì 14 dicembre . ore 21

SPECIAL CHRISTMAS NIGHT

Canzoni e parole

Tba

Vini e sentieri

Francesco Orru

Giovedì 26 gennaio . Ore 21

SI SBAGLIAVA DA PROFESSIONISTI . Gianni Mura

Racconti, rumori e canzoni

Marco Arturi

Orlando Manfredi

Luca Ghielmetti

Vini e sentieri

Ezio Cerruti

La rassegna prosegue sino ad aprile, prossimamente verranno annunciati tutti gli altri appuntamenti in cartellone.