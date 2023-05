Mauro Ermanno Giovanardi, la magia dell'eleganza

Ho aspettato qualche giorno prima di scrivere di questo concerto. Un po' perché ne sono stato direttamente coinvolto, non solo emotivamente, ma soprattutto perché le cose belle hanno bisogno del loro tempo prima di essere celebrate senza essere traditi dalle suggestioni a caldo. Ora, a mente fredda, spinto anche dalle belle parole di chi ha partecipato al concerto, qualche considerazione sento però di doverla fare. A iniziare, naturalmente, dal protagonista di una serata davvero speciale: Mauro Ermanno Giovanardi, musicista dal grande spessore artistico e umano.

Dotato di una voce unica, profonda, calda e coinvolgente, Giovanardi ha il dono di accarezzare tutte canzoni che attraverso la sua voce e la sua fisicità arrivano al cuore. La scaletta, divisa in 4 parti, la prima dedicata a Pasolini, dove spiccava la splendida Cosa resterà, pubblicata in edizione limitata a 45 giri, ha portato sul palco del Nerolidio di Como una magica notte di canzoni e racconti, una formula in cui Giovanardi si è trovato particolarmente a suo agio e che ha subito conquistato il pubblico.

I motivi sono semplici: Fabrizio De André, Piero Ciampi o Luigi Tenco, Giovanardi non li canta ma li interpreta. Non è un caso che il suo album più complesso dal punto di vista della gestazione sia stato La mia generazione, un lavoro con cui ha omaggiato da par suo i nostri anni '90. Giovanardi è un sarto che confeziona ogni brano con il suo elegante vestito cucito di melodia, con lo stesso stile con cui tesse le sue canzoni e quelle dei La Crus: Nel centro di Milano, Io confesso, Un garofano nero, Se perdo anche te.

Complice il calore di un locale in cui si vive la musica a 360°, accompagnato da un chitarrista come Marco Carusino con cui c'è grande sintonia, Giovanardi ha offerto una performance intensa ed empatica, una di quelle che si riportano a casa e non si dimenticano. È la bellezza della musica d'autore che ha una sola urgenza: quella di arrivare per restare. Senza trucco, senza accarezzare la moda, senza addomesticare il tempo.