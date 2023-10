A Strade Blu Live arriva l'onda calabra di Peppe Voltarelli e Antonello Canonico

Dopo la fortunata esperienza di Strade Rosse, il viaggio prosegue omaggiando Wlliam Least Heat-Moon e il suo romanzo più celebre. Questa nuova rassegna live, ideata e condotta da Maurizio Pratelli, si basa ancora sull’idea di offrire storie di musicisti e vignaioli partendo dall’idea di raccogliere e condividere racconti. In quest’epoca in cui tutto è sempre più immateriale e troppo veloce, con Strade Blu Live si è voluto creare un momento assolutamente fisico per ritrovare il piacere di stare insieme attraverso forme d’arte accomunate dalla passione per i sentieri secondari. In un cerchio di vita e mestieri, di vino e canzoni, di polvere e curve, di pagine e parole senza trucco.

Un secondo appuntamento, dopo quello del 26 ottobre intitolato Tutto questo blu, dedicato in questa occasione alla musica, al vino e in particolare alla Calabria. Sul palco insieme a Pratelli ci saranno infatti Peppe Voltarelli, che ha appena pubblicato La grande corsa verso Lupionòpolis, e Antonello Canonico, vignaiolo di San Marco Argentano, che racconterà i suoi vini di Cretapaglia, il Folk e lo Strampalato. Into e prenotazioni: 031 507128

Peppe Voltarelli

Peppe Voltarelli torna con La grande corsa verso Lupionòpolis, il nuovo album di inediti disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 maggio 2023 e pubblicato dall’etichetta discografica Visage Music. Si tratta del primo album di inediti ad otto anni dalla pubblicazione del fortunato “Voltarelli canta Profazio” e due anni dopo “Planetario”, entrambi lavori premiati con la Targa Tenco come miglior album interprete rispettivamente nel 2016 e nel 2021. Il cantautore calabrese presenta la sua nuova raccolta di canzoni registrata a New York da Marc Urselli (tre Grammy Award e collaborazioni con Nick Cave e Lou Reed) nello storico EastSide Sound di Manhattan e prodotta artisticamente e arrangiata dal pianista italiano di base a Los Angeles Simone Giuliani (al suo attivo produzioni con Andrea Bocelli e la London Symphony Orchestra).

Il disco, che contiene dieci nuove tracce di cui otto canzoni in dialetto calabrese, una in italiano e un valzer strumentale, è stato registrato lo scorso febbraio e vede la presenza di musicisti di calibro internazionale quali Davin Hoff (contrabasso), Jake Owen (chitarra), Stephane San Juan (batteria), Mauro Refosco (percussioni) e la partecipazione di Eleanor Norton (violoncello), Dough Wieselman (sassofono e clarinetto) e Amy Denio (voce). Il disco è accompagnato dal videoclip del brano “Nun signu sulu mai” (), girato nel quartiere Red Hook di Brooklyn e diretto da Giacomo Triglia (Brunori Sas, Jovanotti, Lucio Dalla, Måneskin). La canzone vede come ospite la cantante e polistrumentista di Seattle Amy Denio dei The Tiptons Sax Quartet.

Dopo essere stato pubblicato digitalmente lo scorso 26 maggio 2023 ed essersi posizionato 2º nella classifica finale del Premio Tenco nella categoria miglior album in dialetto, La grande corsa verso Lupionòpolis è arrivato inoltre in formato fisico. Una confezione speciale è stata infatti ideata e stampata dalla casa editrice Todo Modo Publishing in collaborazione con l’etichetta discografica Visage Music, formata da una sportina contenente il CD dell’album e un libro con i testi delle canzoni e dieci racconti inediti. Oltre che ai concerti (dove, come ulteriore omaggio, viene regalata una patata della Sila), la confezione speciale è ora acquistabile in rete.

Peppe Voltarelli è un cantante calabrese, autore di canzoni, attore e scrittore. Attivo dal 1990 come fondatore, voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con Ultima notte a Malá Strana nel 2010 come miglior album in dialetto, con Voltarelli canta Profazio nel 2016 e con Planetario nel 2021, entrambi come miglior album interprete. È stato attore protagonista e coautore del film La vera leggenda di Tony Vilar di Giuseppe Gagliardi, primo mokumentary italiano. Vanta collaborazioni con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Un’attività concertistica da sempre intensa lo ha portato a suonare in 23 paesi in tutto il mondo e suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. L’ultimo lavoro, il disco La grande corsa verso Lupionòpolis, è stato registrato a New York e pubblicato da Visage Music nel 2023.

Antonello Canonico

Con i bianchi Sciccu e Folk e con gli altri suoi vini Antonello Canonico ha portato Cretapaglia a essere una cantina molto apprezzata nel giro di pochissimi anni. Basta pensare che Antonello ha avviato l’azienda solo nel 2017 ma si è già ben fatto conoscere nel panorama dei vini dei vini naturali. San Marco Argentano (in provincia di Cosenza) è la terra dalla quale nascono e crescono le vigne di Cretapaglia. Ai piedi del Pollino, a 600 metri di altitudine, Antonello coltiva 3 ettari di antichi vigneti. Qui ha recuperato e salvato dall’abbandono vigne di uve a bacca bianca, come Guardavalle, Mantonico e Zibibbo (e il raro Pecorello), e uve a bacca rossa, come Mantonico Pinto, Magliocco e Greco Nero. Rame e zolfo sono gli unici trattamenti praticati in vigna (solo se strettamente necessario). I vini Cretapaglia sono sinceramente naturali. La beva è il loro tratto distintivo insieme a una reminiscenza organolettica del territorio della Calabria del nord, una terra che ha molto da raccontare dal punto di vista enologico.

Strampalato è il vino rosso esemplificativo della bravura e della filosofia di Antonello Canonico. E’ prodotto con uve Magliocco e Mantonico Pinto con un processo tanto semplice quanto efficace. La vendemmia delle uve – rigorosamente raccolte a mano e trasportato in cantina in piccole cassette – viene eseguita entro i primi giorni di ottobre. Si tratta di una vendemmia relativamente tardiva. Quando vengono raccolti i grappoli sono belli maturi ed esprimono grande energia nel prezioso liquido che ne deriva. I lieviti indigeni presenti naturalmente sulle bucce degli acini fanno partire la fermentazione in modo spontaneo. Dopo sei giorni a contatto con le bucce c’è il passaggio in tonneux dove il vino sosta per 9 mesi. Si compie, così, il suo affinamento. Il vino imbottigliato è fresco ma anche con un buon tannino. L’ottimo equilibrio tra queste due caratteristiche rende il vino capace di esprimersi lentamente dopo l’apertura della bottiglia. Nel bicchiere l’insolito vino (da qui il nome di Strampalato) è capace di cambiare continuamente mentre viene sorseggiato e il livello nella bottiglia scende fino all’ultima goccia da bere.

Uno straordinario vino il Folk di Cretapaglia. L’uva Pecorella con la quale il vino è prodotto, è una varietà autoctona calabrese, ma molto rara. La buccia spessa sulla quale il vino macera leggermente è in grado di dare colore e, allo stesso tempo, eleganza. Il risultato è un vino fresco, quasi dissetante, ma con variegate sfaccettature sia al naso che al palato. Più beverino dei tradizionali orange wine, il Folk dà il meglio di sé se bevuto non troppo freddo. Con questo vino Antonello Canonico voleva creare qualcosa di nuovo. Missione compiuta.

Maurizio Pratelli

Oltre a promuovere e organizzare rassegne culturali, da oltre 20 anni scrive di musica, società e politica per quotidiani e magazine, Come autore ha pubblicato per Arcana la trilogia dedicata all'enologia e alla musica: “Vini e Vinili, 33 giri di rosso"; Vini e Vinili, 45 giri di bianco", scritto insieme a Chiara Meattelli; "Vini & Vinili, Gaber & Champagne", scritto insieme a Dan Lerner. Per lo stesso editore ha pubblicato anche il saggio “667, ne so una più del diavolo. Canzoni rock nate sotto il segno della croce”, scritto insieme a Fabrizio Barabesi. Nel 2021 è invece uscita l'ultima pubblicazione scritta durante il lockdown "78 giri quasi d'amore. Al riparo da un futuro invadente". Dal 2006 fa parte della giuria del Premio Tenco.