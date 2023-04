Vini e Vinili, 33 giri di rosso torna in libreria con una nuova edizione aggiornata

Torna in libreria Vini e Vinili, 33 giri di rosso, il volume che ha aperto la trilogia pubblicata da Arcana dedicata ai piccoli vignaioli naturali e alla musica d'autore. Dopo la presentazione in anteprima da Nerolidio, già domani si presenta a Ossuccio una nuova occasione di incontro con l'autore, Maurizio Pratelli,in occasione dell'uscita di questa nuova edizione aggiornata e arricchita da 33 nuovi racconti.

"Sono trascorsi 10 anni - racconta Pratelli - da quando ho iniziato a scrivere nel 2013 la prima edizione di Vini e Vinili. Dieci anni che mi hanno portato in giro per l’Italia a raccontare questo libro e quelli arrivati più avanti a sigillarne la trilogia. Un viaggio che è proseguito fino a giustificare la ristampa aggiornata dei miei primi 33 giri di rosso. Un progetto subito accolto dall’editore, con il quale abbiamo deciso di apportare qualche modifica che rendesse questo volume ancora attuale ma soprattutto più ricco di contenuti. In queste nuove pagine si sono infatti aggiunti altre 33 brevi storie di artisti della musica e del vino che ho raccontato alla fine di ogni capitolo per creare nuove appassionate suggestioni d’ascolto accompagnate da un bicchiere di rosso".

"Il filo conduttore - aggiunge Pratelli - è sempre lo stesso: scovare racconti senza trucco, mettere in relazione una canzone e un bicchiere di vino che abbiano qualcosa da svelare insieme mentre siamo rapiti dalle onde delle buone emozioni. Mentre remavo in questo mare di note rosse, ho letto un libro di Nico Orengo, “Di viole e liquirizia”, che ha dato ancora più forza al pensiero di quanto in fondo la tradizione contadina, e in particolare quella della civiltà del vino, sia ancora profondamente radicata in Italia. Tanto che parlare oggi di ritorno alla campagna, e non più di fuga, non è certo un’eresia. E in questo senso non si può assolutamente trascurare il fatto che il mondo del vino naturale abbia avuto un ruolo determinante in questa inversione di tendenza. Un movimento che ha avuto la stessa forza dirompente del punk a metà degli anni ‘70".

Avete mai gustato una canzone di Leonard Cohen insieme a un buon bicchiere di Barbera? Scoperto i sentori e il retrogusto di un Montepulciano ascoltando Nick Cave? Trovato in un album di Bob Dylan la stessa poesia di un Merlot? Attraversato le atmosfere che pervadono TUPELO HONEY di Van Morrison in compagnia di un Brunello? O i paesaggi evocati da SKY BLUE SKY dei Wilco insieme a un Sangiovese? Questi, e tanti altri, sono i duplici oggetti del piacere di Vini e Vinili, una guida all’ascolto di alcuni dei più grandi classici del rock d’autore abbinati a una collezione di vini rossi, altrettanto d’autore, prodotti con genio e poesia da piccoli e magnifici vignaioli della nostra terra. Una meditata selezione, universale come finiscono per essere tutte le scelte rigorosamente personali, di album che sembrano nati per morire in un bicchiere di rosso, da consumare senza alcuna fretta, con lenta passione. Un gioco fra orecchio e palato che permette di raccontare con parole nuove e inedite al­cuni gioielli del patrimonio musicale internazionale e della tradizione enologica italiana.

Maurizio Pratelli

Da oltre vent’anni scrive di cultura, società e politica per quo­tidiani e magazine. Come autore ha pubblicato per Arcana la trilogia dedicata all’enologia e alla musica: Vini e vinili – 33 giri di rosso, Vini e vinili – 45 giri di bianco, scritto insieme a Chiara Meattelli e Vini e vinili – Gaber & Champagne, scritto insieme a Dan Lerner. Per lo stesso editore ha pubblicato anche il saggio 667, ne so una più del diavolo – Canzoni rock nate sotto il segno della croce, scritto insieme a Fabrizio Barabesi. Nel 2021 la pubblica­zione scritta durante il lockdown 78 giri quasi d’amore – Al riparo da un futuro invadente. Dal 2006 fa parte della giuria del Premio Tenco. Nato a Milano, vive a Como.