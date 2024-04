Vino che passione, in arrivo due fiere senza trucco

Mentre il Lake Como Wine Festival si è allungato in piazza Verdi senza ancora trovare né un'anima né un'identità, un po' come fosse una replica primaverile dedicata solo al vino di uno dei tanti mercatini gastronomici natalizi, in provincia si avvicinano invece due manifestazioni, una nuova, Vignaioli e Vini a Capiago Intimiano, e una ormai storica, Lario Critical Wine a Erba, che hanno una matrice più autentica. Molta attenzione ai produttori, alla loro storia e, conseguentemente, al rispetto della terra con cui producono i loro vini, possibilmente evitando trucchi in cantina. Senza troppo perderci nella già prostrante discussione sul vino naturale, rimaniamo dunque ai due eventi in questione.

Il Circolo Arci Terra e Libertà è lieto di invitarvi alla dodicesima edizione del Lario Critical Wine - La Festa che resiste - un evento enogastronomico per un consumo critico. LCW24 saranno due giornate per promuovere un modo diverso di consumare e produrre attento alla qualità, alla t/Terra, alle persone. 🧡♻️

“Ma chi te lo fa fare!” chiediamolo ai piccoli produttori rispettosi dei ritmi naturali e autentici della t/Terra e di chi la vive. Due giorni di incontri, degustazione, musica e buon cibo!

n zona mancava da tempo un evento di questa portata e sentivamo il bisogno di colmare questo vuoto. Grazie alla collaborazione tra Enolario e il Comune di Capiago Intimiano, nasce Vignaioli e Vini al Castello di Ariberto: la nuova fiera della provincia di Como dedicata alle realtà del vino artigianale. Vignaioli e Vini al Castello di Ariberto è una fiera / mercato indirizzata a valorizzare le realtà del mondo del vino artigianale portando produttori da tutta Italia. Durante l'evento si potranno degustare i vini di tutti i produttori presenti e chi vuole potrà acquistare gli stessi vini direttamente dal produttore.