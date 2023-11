Si sbagliava da professionisti, a Strade Blu Live una notte in bianco e nero dedicata a Gianni Mura

Un primo appuntamento del nuovo anno - in attesa dell'atteso evento del 14 dicembre con Davide Van De Sfroos, che sigilla la prima stagione di Strade Blu Live - dedicato al grande Gianni Mura - nella foto di Nicola Marfisi insieme a Francesco Guccini - con lo spettacolo, Si sbagliava da professionisti, scritto e interpretato da Marco Arturi. Con lui sul palco ci saranno Giorgia D'Agostino e Orlando Manfredi. La serata sarà introdotta da Maurizio Pratelli, ideatore della rassegna, insieme ad Antonio Silva, anima del Premio Tenco, e Luca Ghielmetti. Come di consueto anche quarto viaggio di Strade Blu Live sarà impreziosita della presenza di un vignaiolo e dalla degustazione dei suoi vini, in questo caso si gtratta di uno storico produttore piemontese: Ezio Cerruti. Per informazioni e prenotazioni 031.507128.

Lo spettacolo

Si sbagliava da professionisti, andato in scena per la prima volta al TeatroBasilica di piazza San Giovanni a Roma nel maggio del 2021, è un monologo con musica pensato come omaggio a quello che è stato sicuramente uno dei più grandi giornalisti sportivi – e non solo - di sempre. Non è uno spettacolo su Gianni Mura ma uno spettacolo per Gianni Mura; per questo chi lo ha scritto ha rienuto di riservare il centro della scena principalmente alle sue storie, nella certezza che anche lo stesso Mura avrebbe preferito così. Perché è attraverso quelle storie dense di epica e di etica, di trionfi e di cadute – insomma, di vita vissuta – che si può avere una visione di insieme dell'irripetibile mondo che Gianni è stato in grado di disegnare con le sue parole. Una di queste, certamente la parola chiave di tutta la sua produzione editorialistica, è umanità, un concetto irrinunciabile per il giornalista milanese, che ha saputo declinarlo in tutti i modi possibili grazie a a quella sensibilità che gli consentiva di riconoscere l'uomo destinato alla sconfitta nel momento stesso del suo trionfo, di distinguere un hombre vertical da un opportunista, di apprezzare la coerenza di quelli capaci di rimanere sé stessi e di sbagliare da professionisti.

Al centro della scena

Mariolino Corso, Paolo Pulici, Gigi Riva

Sergio Endrigo, Luigi Tenco, Fabrizio De André

La Francia, gli chansonniers e le strade del Tour

La Milano che non c'è più

Le tavole imbandite

Il vino come pretesto per stare insieme

Marco Pantani

e naturalmente Gianni Mura (1945 – 2020), sempre e per sempre.

Marco Arturi

Nato nel 1970, vive tra Roma e Torino. Nomade per destino e per vocazione, in vita sua non ha fatto che spostarsi e raccontare storie. Lo ha fatto da divulgatore, sindacalista, giornalista, presunto (molto presunto) esperto di vini, attivista di movimento. Ha scritto per varie testate su carta (Repubblica, Carta, Il Manìfesto) e sul web. E' l'ideatore di Tutto in un sorso - definita la più bella festa del vino d'Europa - e di innumerevoli altre manifestazioni convinviali, che organizza per mestiere ma soprattutto come pretesto per stare insieme, forte della convinzione che senza gli altri non siamo niente.

Orlando Manfredi

Orlando Manfredi, dottore in D.A.M.S, è un cantautore, attore e drammaturgo. Vincitore del bando E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) Giovani Creatività. Finalista del concorso nazionale di drammaturgia Oltreparola con il testo teatrale Fortunata. Una veglia per la terra. Festival Internazionali Avignone Off, Incourt Tarragona Festival, Mascaras e Comediantes Lisboa Festival, Primavera dei Teatri, Torino Fringe Festival. Partecipa al Pavese Festival con l’opera originale Un posto per volare. Opera lieve per Tenco e Pavese (Santibriganti Teatro) di e con Orlando Manfredi e con Luca Occelli. Intorno al nuovo millennio dà vita a Duemanosinistra: una “cosa” cantautorale che “suona” come un gruppo. L’album di debutto Intimo Rock (2010, Mexicat/Audioglobe/i-Tunes) lo porta ad esibirsi al fianco o in apertura di artisti come Afterhours, Angelo Branduardi, Teresa De Sio, Perturbazione, Giorgio Conte, Paolo Benvegnù, Marco Parente, Gatto Ciliegia vs il Grande Freddo, Woodpigeon (CA). Partecipa alla colonna sonora originale del film La Scoperta dell'Alba (Fandango) con Margherita Buy e Sergio Rubini, insieme con Subsonica e Gatto Ciliegia vs il Grande Freddo, che affidano ad Orlando i testi e le melodie di due canzoni (Ho chiuso i miei occhi e L'imbrunire). From Orlando to Santiago è il rivoluzionario viatico in cui canzoni, arte scenica, scrittura e social media dialogano. Il progetto (tra i primi in Italia finanziati tramite crowdfunding) ha visto Orlando in Cammino verso Santiago di Compostela nell'estate del 2012 con i suoi strumenti d'artista: una chitarra giocattolo, un tablet, il proprio songwriting intimo rock e i propri piedi per "re-imparare a camminare".

Giorgia D’Agostino

Ex attrice, ex regista teatrale. Qualche volta drammaturga, questo potrebbe ancora farlo. Non capisce nulla di sport, soprattutto di ciclismo e di calcio, si fa spiegare il fuorigioco ad ogni mondiale per poi dimenticarsene puntualmente. Non capisce nulla di vino, ma lo beve con assiduo entusiasmo. Di musica, qualcosa sa. Si è lasciata convincere del fatto che a questo spettacolo servisse la sua voce, perché crede nell’importanza del raccontare storie e sempre si appassiona quando sono ben scritte, di qualunque cosa si tratti.

Ezio Cerruti

Figlio di contadini, il lavoro della vigna e il profumo del vino lo accompagnano fin da piccolo. Dopo le scuole Ezio Cerruti decide di lavorare la terra. Allora non gli interessava fare il vino, voleva solo essere libero e la vigna gli dava quell’impagabile sensazione. A metà degli anni Novanta, insieme ad alcuni amici delle Langhe, fonda una Cooperativa Agricola (gli ideali non muoiono mai). Va abbastanza bene ma quel vestito gli sta stretto, ha bisogno di mettere in pratica i suoi sogni e nel 2001 decide di fare il salto e di produrre il suo primo vino.

Nella sua terra, nel cuore del Moscato, il vitigno sovrano è totalmente destinato a produrre Moscato d’Asti e Asti Spumante. Vini troppo tecnologici per i suoi gusti e, come spesso gli capita, Cerruti decide di muoversi in direzione “ostinata e contraria”. Quelle uve dolci e profumate vanno decisamente bene per fare quello che ha in testa: un passito, il Sol. Le regole che si impone sono poche ma ferree: rame e zolfo in vigna e pochissimi interventi in cantina. E ancora da uve moscato il bianco fermo e secco Fol, il macerato MacFol, il rifermentato RiFol, i inversione bianco e rosato, e infini un rosso, la Freisa.

Maurizio Pratelli

Oltre a promuovere e organizzare rassegne culturali, da oltre 20 anni scrive di musica, società e politica per quotidiani e magazine, Come autore ha pubblicato per Arcana la trilogia dedicata all'enologia e alla musica: “Vini e Vinili, 33 giri di rosso"; Vini e Vinili, 45 giri di bianco", scritto insieme a Chiara Meattelli; "Vini & Vinili, Gaber & Champagne", scritto insieme a Dan Lerner. Per lo stesso editore ha pubblicato anche il saggio “667, ne so una più del diavolo. Canzoni rock nate sotto il segno della croce”, scritto insieme a Fabrizio Barabesi. Nel 2021 è invece uscita l'ultima pubblicazione scritta durante il lockdown "78 giri quasi d'amore. Al riparo da un futuro invadente". Dal 2006 fa parte della giuria del Premio Tenco.