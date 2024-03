Allo Spazio Gloria torna PopCore, il volume 3 è Iper-habitat

Sabato 6 aprile torna allo Spazio Gloria la terza festa (mai) avvenuta di POPCORE, il collettivo nato un anno fa con l’idea di intrecciare momenti conviviali attorno a film, musica, performance artistiche, workshop, mostre.

La coproduzione con Circolo Arci Xanadù è volta a (ri)creare un luogo in cui arte, cinema, musica e semplice incontro si possano fondere, un luogo FUORI DALLE MURA della città, un luogo spesso sottovalutato ma con tutte le potenzialità di essere un contenitore culturale.

POPCORE VOLUME III è “IPER— HABITAT”

Dopo il successo di "Urbana", continuiamo a esplorare il rapporto tra cittadini e spazio urbano, mettendo in luce l'essenziale relazione tra cittadino e verde pubblico. L'evento si propone di stimolare una maggiore consapevolezza sul valore degli spazi verdi accessibili, spingendo a riflettere sul loro impatto vitale nella progettazione urbana contemporanea e futura.

Iper— Habitat mira a stimolare una riflessione critica sull'accessibilità degli spazi verdi nelle nostre città e sull'impatto che hanno sulla qualità della vita urbana. La privatizzazione del verde pubblico e la mancanza di servizi pubblici alternativi alla mobilità veicolare rappresentano temi che meritano di essere sollevati anche in contesti inusuali come una festa.

In questa ricerca della comprensione delle città del futuro, verranno coinvolti il pubblico e tre importanti realtà che si occupano di questi temi sul nostro territorio e a livello nazionale WeRoof, Legambiente Como e LifeGate. Ci chiederemo: come ci relazioniamo agli spazi verdi? Come possiamo immaginare e progettare una Como più sostenibile e a misura d'uomo? Come può la progettazione degli spazi urbani favorire la connessione tra le persone?

La musica vedrà invece protagonista il giovane DJ e producer okgiorgio che, sull’onda del successo del suo primo EP “ok” uscito a dicembre per Fast Records, farà ballare il pubblico trasportandolo in un’altra realtà.

Popcore HIPER— HABITAT è un viaggio in cui ci faremo domande, forse troveremo risposte (forse) ma per certo l'intento ultimo è stimolare e divertire, per rendere Como un posto in cui sia piacevole vivere.

Il programma

WORKSHOP

Dalle 17:00

"OAK ART CLUB Creative Conversations"

Laboratorio di riuso creativo in lingua inglese.

Il laboratorio ha l'obiettivo di trasformare materiali di recupero di vario genere in manufatti per la realizzazione di un giardino creativo itinerante, migrante: lo scopo è quello di promuovere, attraverso la manualità, la coscienza che è possibile uno stile di vita individuale e collettivo che preveda minore impatto ambientale e un effetto di rivalutazione degli spazi urbani comuni.

Obiettivo è anche sensibilizzare i cittadini al riuso, stimolando creatività e fantasia. But in English, please

PROIEZIONE E TALK

Dalle 18:00 alle 21:00

Documentario GIARDINIERI D’ASSALTO

con il regista Angelo Camba presente in sala

Giardinieri d’assalto - Il documentario racconta le battaglie di un movimento di giardinieri non autorizzati per i quali piantare un seme è un gesto rivoluzionario. Discussione e riflessione aperta al pubblico e mediata dai ragazzi di popcore con la partecipazione attiva delle associazioni del territorio:

WeRoof

Associazione nata nel 2017 a Como con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista paesaggistico e culturale per stimolare la creazione di una cittadinanza attiva.

Partire dalle persone per proteggere l’ambiente e prepararci al futuro.

Legambiente Como

Il Circolo Legambiente Angelo Vassallo APS è una base associativa territoriale del Comitato Regionale, territorialmente competente, di Legambiente Nazionale e ne promuove l’attività e ne coordina l'iniziativa.

LifeGate Way

LifeGate Way è l’ecosistema dedicato alle startup sustainable native capaci di incidere nei propri settori portando innovazione e modelli sostenibili di crescita.

MUSICA

Dalle 21.30 alle 2

VOSM live audio/visual performance

Alle 21

VOSM è il progetto solista di Fabrizio Savio, produttore, compositore, sound designer e fondatore dell'etichetta di musica elettronica "Pitch the Noise records".

Combinando sound design, armonie e melodie con i toni caldi dei sintetizzatori analogici, VOSM crea una vena narrativa musicale che viaggia tra musica elettronica e techno.

MITCHTREASURE DJset

Alle 22

Originario di Torino, livin' la vida eclettica tra Milano e Pavia è un'entusiasta musicale e i suoi dj set si contraddistinguono per energia, per vibes e ricerca.

Attivissimo nella scena notturna è resident per Lineolum milano, per Freequency events e per Human di cui è co-fondatore.

OKGIORGIO DJset

Alee 23.30

okgiorgio è Giorgio Pesenti, musicista e produttore bergamasco classe 1996.

okgiorgio decostruisce, ricombina e riassembla strumentazione analogica dal vivo, produzioni elettroniche, voci eteree e stranianti, plasmando nuovi inni dance, tra future garage e

post-dubstep, unendo suoni elettronici, ricercati e potenti tenuti assieme da un uso non convenzionale delle parti vocali.

La musica di okgiorgio fa da cornice ai pensieri dell’ascoltatore e, allo stesso tempo, lascia assaporare un po’ del complesso mondo interiore dell'artista.

POPCORE DJset

Alla 1

I dj di casa

Durante tutto l’evento - dalle 16.30 alle 2.00

Live Wall Painting

A cura di

Tebra

Ciclof icina Corner

Con Ciclofficina Par Tücc

Parada parTücc Corner

Food by Vegami

L'area Food Corner, gestita da Vegami, of rirà delizie culinarie vegane per tutti i gusti, in linea con lo spirito sostenibile e inclusivo dell'evento.

IL PROGETTO

Prende vita da un gruppo di giovani comaschi, non tutti troppo giovani e neanche troppo comaschi, provenienti da un sacco di posti diversi, con una “casa” in comune: Como. Dalla loro necessità di condividere, confrontarsi, creare momenti che possano essere un facilitatore di relazioni per sé e per gli altri è nata l’idea della collaborazione e coproduzione con Circolo Arci Xanadù per creare un luogo in cui arte, cinema, musica e semplice convivialità si possano fondere, un luogo FUORI DALLE MURA della città, un luogo spesso sottovalutato ma con tutte le potenzialità di essere un contenitore culturale.

IL FORMAT

Una serie di eventi periodici che scandiscono le stagioni e nei quali ogni luogo dello Spazio Gloria prenderà vita: workshop, mostre, market, cineforum in poltrona, street food e birre artigianali ma soprattutto festa, festa e musica. Questo è POPCORE. Il format è sempre in evoluzione, con l’obiettivo di sviluppare connessioni tra persone, associazioni, esperienze, esplorare temi interessanti, accendere lampadine, divertirsi insieme.