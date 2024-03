Weill, Brecht: Ascesa e caduta della città di Mahagonny 

Il Conservatorio di Como ha abbracciato da un triennio un programma didattico incentrato sulla formazione esperienziale dei suoi studenti decidendo di dedicare molte risorse al progetto pluriennale incentrato sul teatro musicale che coinvolge quasi un terzo dei suoi studenti fra coro, orchestra e interpreti solisti. Il fine ultimo è dare forma a esperienze di teatro totali, delle quali se ne evincono poche in Italia, e che si concretizzano grazie alla virtuosa collaborazione con il Teatro Sociale di Como che le accoglie nella sua stagione OFF.

Nel 2024 l’istituto sarà impegnato nell’allestimento in forma scenica di Ascesa e rovina della città di Mahagonny di Kurt Weill e Bertold Brecht nella sua versione italiana realizzata per la prima volta presso il Teatro Sociale. Per scelta degli autori, tutto il mondo, in ogni tempo, potrebbe essere Mahagonny: una città del denaro, del produrre e dell’accumulo che si è disfatta delle leggi, delle catene, delle regole, in cui tutto è permesso. La libertà totale rende però l’uomo cannibale, autodistruttore, che sia carne animale, il ventre di una donna da deflagrare o il corpo di un uomo ucciso. Quando la libertà diventa giudice supremo nessuna norma vale più e nessun uragano potrà spazzare via il mondo tragicamente, quanto un piccolo uomo. In Mahagonny emergono prepotenti tutte le domande del mondo in cui viviamo, rivelando l’importanza didattica e artistica di questo titolo sconcertante per la sua attualità, di cui probabilmente non abbiamo le risposte. Nonostante questo, un Ente di formazione quale il Conservatorio ha il dovere di raccontare ai propri studenti la complessità del contemporaneo e di fare della musica, in questo caso unita al teatro, uno strumento d’indagine primario di esso.

Kurt Weill

Ascesa e caduta della città di Mahagonny

(AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY)

Opera in tre atti. Musica di Kurt Weill. Libretto di Bertolt Brecht

Versione ritmica in italiano di Fedele D’Amico

Editore Universal Edition AG

Rappresentante per l’Italia Casa Ricordi, Milano

Regia Stefania Panighini

Direttore Bruno dal Bon

Soli, Coro e Orchestra Filarmonica del Conservatorio di Como

Produzione Conservatorio di Como