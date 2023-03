5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel secondo weekend di marzo

Primo weekend di marzo con il meteo che promette sole sabato e anche domenica. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un fine settimana dedicato alla musica, agli eventi in villa e all'arte visiva. Vediamo quindi gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni.

1 . Vini e Vinili Senza Spine

Un libro, un vino, un disco e un concerto. Tutto in una notte sul palco di Nerolidio Music Farm a Como. Si parte alle 21 con la presentazione in anteprima della ristampa aggiornata di Vini e Vinili, 33 giri di rosso, il saggio che ha aperto la trilogia, e col nuovo lavoro dei Tirlindana, Foreste Invisibili, raccontato dal leader, chitarrista e cantante del gruppo, Andrea Solinas. A seguire una degustazione, con intervista alla vignaiola Lidia Carbonetti, del Dolcetto Steira di Rocco di Carpeneto. Alle 22 open act delle Locuste (allieve e allievi della scuola di musica che ospita la serata) e per concludere in bellezza il live "Senza spine" dei Tirlindana. La serata sarà presentata e condotta dal giornalista Fabio Borghetti. Continua.

2 . Festival Jazz

Il Festival di cultura e musica jazz di Chiasso si conferma come una delle migliori realtà svizzere dedicate alla scena musicale afroamericana. Dentro il suo articolato e originale programma, sia gli appassionati sia i neofiti possono trovare spunti per emozionarsi e vivere momenti musicali di assoluto valore. Leggende della musica afroamericana, progetti d’ampio respiro, melting pot tra diverse tradizioni e culture caratterizzano questa manifestazione in modo trasversale. Il jazz è di casa nel cartellone teatrale di Chiasso e la programmazione del festival si accorda senza soluzione di continuità anche con quella della programmazione musicale generale, offrendo a un vasto pubblico l’opportunità di partecipare a concerti storici come quelli svoltisi negli ultimi anni. Continua.

3 . Il tuo Castello

Il claim della nuova stagione “Il tuo Castello a due passi di da Como”, uno slogan ideato e voluto per sottolineare la vicinanza sia fisica sia affettiva tra Baradello e città. Il Castello è facilmente visibile e raggiungibile da ogni punto del capoluogo e da numerosi comuni della provincia - come ha detto il Presidente Casati quando i comaschi lo vedono al ritorno da un viaggio sentono che sono a casa, è un elemento di coesione sociale ed è un luogo importante di cultura, pace e aggregazione. Continua.

L’esposizione presenta al pubblico il frutto degli scavi e delle ricerche promossi negli ultimi anni a Como e nel suo territorio, ricco di testimonianze dell'Antico: la capillare revisione dei reperti provenienti da vecchie indagini archeologiche ha permesso la rilettura di reperti già noti, alla luce delle moderne metodologie di studio, che si sono sommati a novità di rilievo in questo campo. L’esposizione comprende vari reperti che sono dunque il risultato del lavoro degli archeologi (scavo, catalogazione ed edizione scientifica dei dati). Continua.

5 . Ico Parisi