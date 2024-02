5 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni nel primo weekend di febbraio

Primo fine settimana di febbraio con il meteo che promette giornate serene e non troppo fredde. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend invernale. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como sino a domenica.

1 . Stand Up Comedy

Torna la Stand up Comedy a Como dopo il bel riscontro delle rassegne passate. Per questa terza edizione TeatroGruppo Popolare ha pensato di dividere gli appuntamenti in due luoghi: alcuni artisti si esibiranno alla Piccola Accademia, mentre altri allo Spazio Gloria. È proprio da quest’ultimo che comincerà la stagione, venerdì 2 febbraio alle 21 con Sandro Cappai e lo spettacolo Non si muore così facilmente. Un viaggio intimo e senza filtri fra passato e presente, fra l’infanzia e il realizzare che forse si è diventati adulti. Attraverso aneddoti personali e punti di vista stravaganti sul mondo, Sandro Cappai racconta una vita fatta di alti e bassi, con alcune costanti: l’ansia, l’ipocondria e le discussioni con sua madre. Continua

R+G, in scena sabtpo 3 febbario al Teatro San Teodoto di Cantù, è una drammaturgia originale ispirata a Romeo e Giulietta. Il capolavoro di Shakespeare è una fonte inesauribile di spunti e temi che riletti oggi possono raccontare le contraddizioni del nostro tempo. Noi abbiamo scelto di mettere il fuoco sull’inquietudine adolescenziale che porta Romeo e Giulietta a vivere la storia d’amore forse più famosa della letteratura e a morire in nome di questo amore dopo soli 4 giorni dal loro primo incontro. I nostri due protagonisti raccontano la condizione di disagio che capita di attraversare a quell’età: la paura di essere sbagliati, il giudizio dei coetanei, i rapporti conflittuali con la famiglia sono solo alcuni dei temi che vengono affrontati nel nostro spettacolo.. Continua

3 . Slow Lake Como

Continuano gli appuntamenti in Spina Verde per andare alla scoperta del Parco Regionale anche in questa suggestiva stagione, che ci regala colori e paesaggi particolari e ricchi di fascino. Sabato 3 febbraio, tour serale al Castel Baradello. Nel buio della notte, pile alla mano, attraversiamo i boschi in compagnia di una guida, per andare alla scoperta della storia e dei segreti del Castello e ammirare dall'alto un panorama suggestivo, le luci della città e il Lago. Continua

4 . Carnevale di Schignano

Domenica 4 febbraio va in scena la “prima” della sfilata, solitamente dedicata ai più piccoli. Una sfilata in cui oltre alle maschere tradizionali si rincorrono mascherine di ogni tipo, accompagnate da divertenti piccoli carri allegorici che ogni anno vengono improvvisati proprio per divertire i più giovani. Sabato 10 febbraio il Carnevale di Schignano fa le prove generali e strizza l’occhio a turisti, curiosi, appassionati di fotografia. Il corteo che solitamente scatta alle ore 14 dalla piazza principale di San Giovanni è l’antipasto della grande festa del martedì grasso, dove i festeggiamenti si prolungano per tutto il pomeriggio. Continua

Torna lo storico carnevale di Cantù, arrivato quest'anno (2024) all'edizione numero 98. L'organizzazione - l'Associazione Carnevale Canturino - ha già reso noto il programma e i dettagli della manifestazione che si svolgerà in tre giornate e vedrà la partecipazione di sette "squadre" di carristi e di altre associazioni e gruppi esterni che parteciperanno alle sfilate. Il carnevale di Cantù si svolgerà nelle tre giornate di domenica 4 febbraio (prima sfilata), domenica 11 febbraio (seconda sfilata) e sabato 17 febbraio (gran sfilata con premiazione e proclamazione del carro vincitore). In tutte e tre le date la giornata si svolgerà nel seguente modo: ore 13.30 apertura ingressi, ore 14 inizio spettacolo, ore 14.30 inizio sfilata. Continua