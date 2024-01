Slow Lake Como, tutte le gite nella Spina Verde

Continuano gli appuntamenti in Spina Verde per andare alla scoperta del Parco Regionale anche in questa suggestiva stagione, che ci regala colori e paesaggi particolari e ricchi di fascino. Qui sotto i dettagli delle proposte.

Tour Cava e Castel Baradello

Domenica 14 e 28 gennaio ore 10.30

Una visita guidata circondati dal Parco Regionale Spina Verde, alla scoperta di due significativi siti, ricchi di storia e bellezza.

La Vecchia cava, il "Cuore inaccessibile della Spina Verde", un luogo affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa. Una cava di arenaria da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti.

Il Castel Baradello, costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa, dalla cui torre si gode un panorama mozzafiato sulla Città e il primo bacino del Lago: quando raggiungi il punto più alto ti sembra di volare sospeso tra l'incredibile paesaggio.

Immerso in uno scenario naturale spettacolare, il Castello ha una storia secolare, su di lui si narrano famose leggende ed è stato testimone di eventi fitti di mistero. Pochi ne conoscono però le vere origini e sanno com'è stato realizzato: lo scopriremo alla Vecchia cava, normalmente chiusa al pubblico, dove tutto ha avuto inizio.

Partenza e ritorno: Como, Piazza Camerlata.

Date: domenica 14 e 28 gennaio 2024.

Orario di inizio tour: ore 10.30.

Durata: circa 2,5 ore.

Costo tour: adulti € 15, bambini 6-14 anni € 7, fino ai 5 anni gratuito.

Fino al 28 febbraio nella torre è allestita e visitabile la mostra "Just st|art" con opere degli artisti del circuito "Open Artelier."

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Prenota il tour a Cava e Castello

Tour serale Castel Baradello

Sabato 20 gennaio e 3 febbraio ore 21.30

Nel buio della notte, pile alla mano, attraversiamo i boschi in compagnia di una guida, per andare alla scoperta della storia e dei segreti del Castello e ammirare dall'alto un panorama suggestivo, le luci della città e il Lago.

Partenza e ritorno: Como, Piazza Camerlata.

Date: sabato 20 gennaio e 3 febbraio 2024.

Orario di inizio tour: ore 21.30.

Durata: circa 2 ore.

Costo tour: adulti € 15, bambini 6-14 anni € 7, fino ai 5 anni gratuito.

Fino al 28 febbraio nella torre è allestita e visitabile la mostra "Just st|art" con opere degli artisti del circuito "Open Artelier."

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Prenota il tour serale al Castello

Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee

Domenica 21 gennaio e 11 febbraio ore 10.00

A gennaio nuovi tour nel Parco Regionale Spina Verde! Un paradiso naturalistico, ma anche un luogo incredibilmente ricco di testimonianze storiche, a pochi minuti da Como, dal Lago di Como e dal confine con la Svizzera.

"Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee" è un itinerario guidato che ci permette di esplorare trincee, fortini e passaggi nascosti, luoghi leggendari percorsi da soldati, viandanti e contrabbandieri.

Un’avventura, sempre immersi nella natura spettacolare del Parco, alla scoperta della Linea di difesa Nord, conosciuta come Linea Cadorna, con le sue installazioni militari quasi intatte.

Una camminata ricca di sorprese, per esplorare luoghi sospesi tra Italia e Svizzera, dove importanti testimonianze storiche si immergono in una natura rigogliosa tra paesaggi mozzafiato.

• Partenza e ritorno: Cavallasca (frazione di San Fermo della Battaglia), Villa Imbonati (parcheggio Via Dunant).

• Date: domenica 21 gennaio e 11 febbraio 2024.

• Orario di inizio tour: ore 10.00.

• Durata: circa 2,5 ore.

• Costo tour: adulti € 10, bambini 6-14 anni € 7, fino ai 5 anni gratis.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Prenota il tour Avventura nel bosco

Mostra “Just st|art”

Nella torre del Baradello, prorogata fino al 28 febbraio

Dopo l’esibizione detta “volume I” tenuta presso gli spazi dello studio Corbetta di Como a luglio, continua presso il Castel Baradello la seconda parte dell'esposizione di opere, il volume II appunto, di Just st|art.

Progetto nato da un’idea di Fabrizio Bellanca (artista visuale) e Francesco Corbetta (fotografo) che presenta gli artisti del circuito "Open Artelier."

Ingresso incluso nel biglietto di visita del Castel Baradello.