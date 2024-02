Al via il Carnevale di Cantù, tutto il programma delle sfilate

Torna lo storico carnevale di Cantù, arrivato quest'anno (2024) all'edizione numero 98. L'organizzazione - l'Associazione Carnevale Canturino - ha già reso noto il programma e i dettagli della manifestazione che si svolgerà in tre giornate e vedrà la partecipazione di sette "squadre" di carristi e di altre associazioni e gruppi esterni che parteciperanno alle sfilate.

Le tre sfilate

Il carnevale di Cantù si svolgerà nelle tre giornate di domenica 4 febbraio (prima sfilata), domenica 11 febbraio (seconda sfilata) e sabato 17 febbraio (gran sfilata con premiazione e proclamazione del carro vincitore). In tutte e tre le date la giornata si svolgerà nel seguente modo: ore 13.30 apertura ingressi, ore 14 inizio spettacolo, ore 14.30 inizio sfilata.

I carri

Otto le squadre di carristi che sfileranno per il centro cittadino di Cantù. Qui di seguito il nome di ciascun gruppo e il titolo del proprio carro in gara (oltre a Truciolo, la maschera ufficiale del carnevale canturino):

- Amici di Fecchio - Trasportiamo sogni

- Il Coriandolo - Pescati!

- Lisandrin - Benvenuta Catastrofe

- Buscait - Che barba…rie

- Bentransema - Barcollo ma non mollo……se mollo crollo!!

- Baloss - Non leggo, non ascolto, non mi informo, ma commento

- La Maschera - Il ruggito della Maschera, i nostri 50 anni

Circuito, ingressi

Le sfilate si snoderanno attraverso il seguente percorso: piazza Volontari della Libertà, via Damiani, corso Unità d’Italia, via Manara, via Carcano. Le entrate sono disposte su ogni strada di accesso al circuito: via Milano, Corso Unità d’Italia, via Armando Diaz, via Carcano.