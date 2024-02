Al via il Carnevale di Schignano, tutto il programma delle sfilate

Quest’anno, con la “Pasqua bassa”, gli eventi del Carnevale di Schignano si susseguiranno a ritmo incalzante tra gennaio e inizio febbraio. Dopo la sera del 6 gennaio, con la grande festa della Vegèta, domenica 4 febbraio va in scena la “prima” della sfilata, solitamente dedicata ai più piccoli. Una sfilata in cui oltre alle maschere tradizionali si rincorrono mascherine di ogni tipo, accompagnate da divertenti piccoli carri allegorici che ogni anno vengono improvvisati proprio per divertire i più giovani. Sabato 10 febbraio il Carnevale di Schignano fa le prove generali e strizza l’occhio a turisti, curiosi, appassionati di fotografia. Il corteo che solitamente scatta alle ore 14 dalla piazza principale di San Giovanni è l’antipasto della grande festa del martedì grasso, dove i festeggiamenti si prolungano per tutto il pomeriggio.

La grande sfilata finale, cui seguirà il rogo notturno del Carlisepp, scatterà infatti martedì 13 febbraio alle 14 circa. Il via al corteo come sempre dal centro storico di Occagno, poi la sfilata per le vie del centro paese e delle frazioni, il ritorno e una serie di prolungati brindisi a suon di musica della Fugheta che si concluderanno in tarda serata con il rogo del fantoccio del Carnevale, finalmente catturato e portato sulla catasta di legna.