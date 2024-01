Che tempo farà nel primo weekend di febbraio

Il vasto campo di alte pressioni continua a dominare la scena meteorologica in Europa con diversi effetti; mantiene lontane le perturbazioni con il loro contributo di pioggia e neve, prolunga la fase siccitosa su diverse aree del Mediterraneo e tende ad aggravare la situazione dello smog nei grossi centri urbani. L'inversione termica e la scarsa ventilazione inoltre facilitano la formazione di nebbie e nubi basse nelle aree di pianura con una parvenza di inverno. Altrove il tempo risulta più soleggiato e con un clima più mite, specie in quota. Ma fino a quando durerà?

Si tratta di figure bariche che necessitano del tempo prima che smaltiscano tutta la loro energia; secondo le elaborazioni numeriche grosse variazioni non si intravedono almeno fino allo scadere della prima decade di febbraio. C'è da segnalare in questo frangente la tendenza ad un graduale indebolimento del muro anticiclonico per il graduale abbassamento del flusso perturbato con delle infiltrazioni di aria umida. Intanto vediamo le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il weekend a Como.

Venerdì 2 gennaio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2525m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 3 febbraio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3504m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 4 febbraio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3233m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.