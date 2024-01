Torna a Como Stand Up Comedy con Sandro Cappai

Torna la Stand up Comedy a Como dopo il bel riscontro delle rassegne passate. Per questa terza edizione TeatroGruppo Popolare ha pensato di dividere gli appuntamenti in due luoghi: alcuni artisti si esibiranno alla Piccola Accademia, mentre altri allo Spazio Gloria. È proprio da quest’ultimo che comincerà la stagione, venerdì 2 febbraio alle 21 con Sandro Cappai e lo spettacolo Non si muore così facilmente.

Un viaggio intimo e senza filtri fra passato e presente, fra l’infanzia e il realizzare che forse si è diventati adulti. Attraverso aneddoti personali e punti di vista stravaganti sul mondo, Sandro Cappai racconta una vita fatta di alti e bassi, con alcune costanti: l’ansia, l’ipocondria e le discussioni con sua madre.

Sandro Cappai

Cagliaritano, classe 1993, è uno stand-up comedian e un autore comico.

È il co-fondatore del progetto Stand-up Comedy Sardegna e fa parte della redazione di Lercio.it. Ha condotto il podcast “I Pugedos” con Valeria Pusceddu, e attualmente conduce il podcast “Tazza di Caffè” insieme a Giordano Folla. Nel 2019 ha registrato allo Zelig di Milano il suo speciale per la serie “Italian Stand Up”, successivamente distribuito su Zelig Tv, Prime Video e Rai 5.

Nel settembre del 2022 ha pubblicato gratuitamente su YouTube il suo secondo comedy special dal titolo “Non è andata proprio così”, raggiungendo in poco tempo centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Dopo “Politica, sesso, zabaione e morte” (2019/2020) e “Non è andata proprio così” (2021/2022), attualmente gira l’Italia con “Non si muore così facilmente” il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy.