5 appuntamenti da non perdere a Como nel weekend

Terzo fine settimana di febbraio con il meteo che promette sole e temperature gradevoli. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend invernale. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como sino a domenica.

1 . Arthur Miles

Arthur Miles è inserito nel panorama internazionale della musica blues da oltre 55 anni. Domenica 18 febbraio, alle 21, è atteso live all'Officina della Musica di Como accompagnato da Roberto Testini - chitarra, Siro Burchiani - basso, Enrico Ferraresi - batteria. Nato ad Indianapolis ha iniziato da giovanissimo a Los Angeles seguendo le orme di suo zio, il grandissimo chitarrista jazz Wes Montgomery. Ha iniziato a calcare la scena all’interno del locale del padre “Arthur’s” dove ha potuto osservare e apprendere dai più famosi rappresentanti del mondo del Blues, Jazz e Soul del momento. Continua

Il Festival A due voci è lieto di poter segnalare questa importante iniziativa musicale e di riflessione ideata ed organizzata dal Conservatorio “G. Verdi” di Como in occasione della messa in scena dell’opera in tre atti Ascesa e rovina della città di Mahagonny di Kurt Weill e Bertolt Brecht che debutterà al Teatro Sociale di Como il prossimo 4 aprile 2024. La complessità e l’attualità brutale di quest’opera hanno reso manifesta la necessità di un approfondimento attraverso un percorso di avvicinamento al mondo sonoro, teatrale e filosofico di Brecht e Weill. Road to Mahagonny è un viaggio esplorativo in uno dei capisaldi della letteratura e del teatro che intende far emergere nuovi interrogativi sul mondo contemporaneo. Il primo incontro dal titolo Brecht: discorso sul metodo avrà come ospite il filosofo Rocco Ronchi, professore ordinario di filosofia teoretica all’Università dell’Aquila e si terrà il 17 febbraio alle ore 11 nel Salone dell’Organo del Conservatorio. Il suo intervento indagherà la tecnica dello straniamento che Brecht sposa proponendone un uso politico e investendo la scena teatrale di una missione speculativa. Continua 3 . Geo Poletti La Pinacoteca Civica di Como, dopo il comodato della grande tela di Paolo Pagani con la Caduta degli angeli ribelli concesso dagli eredi di Huberto Poletti (1954–2019), prosegue la collaborazione con la famiglia Poletti organizzando una mostra incentrata sulla figura di Ruggero Poletti, Ricercato conoscitore di pittura antica, collezionista e pittore in prima persona, Geo Poletti è una figura di primo piano nel panorama artistico italiano della seconda metà del Novecento. La sua raccolta, costruita con occhio attento alla qualità e senza preclusioni verso gli “anonimi” e gli artisti considerati “minori”, ha svolto un ruolo importante nella riscoperta di alcuni pittori poco noti, poi universalmente riconosciuti da critica e mercato, a partire dall’amato Paolo Pagani (Castello Valsolda, Como 1655 - Milano, 1716), di cui sono esposti ben 7 dipinti, e di un genere emblematico della pittura di età moderna come la natura morta, esplorata con passione e competenza in molte delle sue diramazioni del Seicento e del Settecento.. Continua

4 . Carnevale di Cantù

Lo storico carnevale di Cantù, arrivato quest'anno all'edizione numero 98. Il carnevale di Cantù si concluderà sabato 17 febbraio (gran sfilata con premiazione e proclamazione del carro vincitore). Leasfilata si snoderà attraverso il seguente percorso: piazza Volontari della Libertà, via Damiani, corso Unità d’Italia, via Manara, via Carcano. Le entrate sono disposte su ogni strada di accesso al circuito: via Milano, Corso Unità d’Italia, via Armando Diaz, via Carcano. Continua

Febbraio: mese dell’amore, del carnevale, dei primi risvegli del giardino. Per celebrare le ricorrenze del mese e per iniziare ad osservare le primissime timide fioriture, il febbraio di Villa Pizzo è ricco di appuntamenti, per grandi e piccini. Protagonista del mese , a proposito di fioriture, è sicuramente l’Edgeworthia chrysantha, chiamata anche arbusto della carta, che proprio nel mese di febbraio offre il meglio di sé, con i suoi fiori giallo paglierino e il suo profumo intenso, che si propaga per tutto il giardino. E poi c’è il Carnevale, che la villa cernobbiese vuole festeggiare con i bambini e le loro famiglie nel corso di una visita guidata “speciale” in maschera, tra ruvide cortecce di alberi centenari e profumate foglie di limoncina.. Continua

Prossimamente...

Un secondo appuntamento della seconda stagione, giovedì 22 febbraio da Neroldio a Como, dedicato alla musica e al vino di Dolceacqua, un magico luogo della riviera ligure di Ponente che ha trovato molti legami con il nostro territorio. Sarà il suo nome che evoca la nostra acqua dolce del lago di Como, sarà che Luca Ghielmetti, protagonista musicale della serata, ci ha vissuto, lavorato , cantato e accompagnato gli amici a scoprire quel magico borgo a due passi dalla Francia. Ad accompagnarlo in questa occasione una band davvero eccezionale composta da Giuliano Raimondo, Michele Gattoni e Marco Brioschi. Continua.