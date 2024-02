L'anticiclone non molla: che tempo farà nel weekend

Già nella serata di venerdì la coda di un fronte in transito a latitudini più settentrionali scalfirà l'anticiclone da poco insediatosi sull'Europa centro-meridionale, determinando un aumento della nuvolosità sull'arco alpino. Nel corso del weekend l'anticiclone sembra intenzionato a ritirarsi parzialmente verso ovest, permettendo al fronte di scivolare verso i Balcani e lambire l'Italia. Il tempo sulle nostre regioni si manterrebbe comunque tutto sommato stabile, poiché sarebbe sempre l'anticiclone a prevalere. Ma non sarebbe per tutti soleggiato, visto che il passaggio del fronte provocherebbe un certo aumento della nuvolosità, seppur con fenomeni scarsi anche nel comasco. Ma vediamo le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il fine settimana di un febbraio con temperature da record.

Venerdì 16

cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3243m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 17 febbraio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2297m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 18 febbraio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1871m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.