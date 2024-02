Arthur Miles live all'Officina della Musica di Como

Arthur Miles è inserito nel panorama internazionale della musica blues da oltre 55 anni. Domenica 18 febbraio, alle 21, è atteso live allOfficina della Musica di Como accompagnato da Roberto Testini - chitarra, Siro Burchiani - basso, Enrico Ferraresi - batteria.

Nato ad Indianapolis ha iniziato da giovanissimo a Los Angeles seguendo le orme di suo zio, il grandissimo chitarrista jazz Wes Montgomery. Ha iniziato a calcare la scena all’interno del locale del padre “Arthur’s” dove ha potuto osservare e apprendere dai più famosi rappresentanti del mondo del Blues, Jazz e Soul del momento. Dall’età di 14 anni lavora come musicista con la propria band. Perfeziona la sua tecnica del canto a Los Angeles con la tutor Patricia Warner alla School of Natural Voice, e contemporaneamente completa la scuola di teoria di musica. L’alto livello di professionalità che raggiunge assieme al talento naturale che possiede, lo rende un artista molto richiesto e amato. Gli studi in giornalismo al Pasadena City College lo preparano anche al futuro come autore di testi. I suoi tour lo portano in tutto il mondo sia come artista, sia come supporto a grandi artisti dei circuiti internazionali quale Edwin Starr, Josè Feliciano, Gloria Gaynor, Big Joe Turner, Johnny Otis, Eddie Clean-Headed Vincent e Jimmy Bo Horn.

Tra gli artisti italiani con cui ha collaborato vi sono Paolo Conte, Pierangelo Bertoli, Gerry Scotti, Giorgio Panariello e Fiorello. Dopo un incontro fortunato con Renzo Arbore al celebrato “Le Scimmie” di Milano, inizia a lavorare all’interno del programma “Quelli della Notte” su Rai1. La collaborazione più significativa in Italia rimane quella con Zucchero dove partecipa all’incisione degli album “BLUES”, “Oro Incenso & Birra”, “Spirito Divino”, “Shake” e “Fly”. Miles, inoltre, è il reverendo nell’introduzione di “Un Diavolo in Me”.

Le hit di grande successo “Senza una Donna”, “Hey man”, “Baila”, “Ahum” vedono Miles contribuire con armonie e giochi vocali di grande effetto, che mostrano tutto il suo grande talento. Partecipa, infine, anche nella registrazione di “Black Cat”. La grande versatilità di Miles si esprime non solo nei generi BLUES, SOUL DANCE, R&B, 70’s COVERS and DANCE MUSIC, ma anche nel genere Gospel. Miles scrive e interpreta I brani “Jivetime Girl” e “Bring Back the Chic” ed il tormentone estivo “Hey Mr. DJ”. La sua canzone “Helping Hand” raggiunge il secondo posto in classifica nel London Top Ten.

La sua discografia si arricchisce con le raccolte “Flow”, “Trust” “Blue Boy” “Love and Joy” (October 2006), “Blue Avenue” (2010), “Live” (2012) and “Emotions of Love” (2013). Il progetto “My Time for Love” include un remix dei suo brani più celebri, ma anche brani nuovi che vi sorprenderanno.

Cantante, compositore, paroliere, pianista, band Leader, produttore. Ecco le qualità che fanno di Arthur Miles un artista davvero completo.