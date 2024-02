Lago di Como, Villa Pizzo: San Valentino e Carnevale tra i colori delle prime fioriture

Febbraio: mese dell’amore, del carnevale, dei primi risvegli del giardino. Per celebrare le ricorrenze del mese e per iniziare ad osservare le primissime timide fioriture, il febbraio di Villa Pizzo è ricco di appuntamenti, per grandi e piccini. Protagonista del mese , a proposito di fioriture, è sicuramente l’Edgeworthia chrysantha, chiamata anche arbusto della carta, che proprio nel mese di febbraio offre il meglio di sé, con i suoi fiori giallo paglierino e il suo profumo intenso, che si propaga per tutto il giardino.

E poi c’è il Carnevale, che la villa cernobbiese vuole festeggiare con i bambini e le loro famiglie nel corso di una visita guidata “speciale” in maschera, tra ruvide cortecce di alberi centenari e profumate foglie di limoncina. Proprio in occasione del Carnevale, Villa Pizzo aderisce all’iniziativa “I Supereroi della Natura” lanciata da Villa Tasca a Palermo insieme a Grandi Giardini Italiani, per promuovere coriandoli “green” di semi e foglie al posto dei tradizionali coriandoli, non così grandi amici dell’ambiente. A Carnevale, dunque, anche a Villa Pizzo si lanceranno semi!

Arriva poi, con la metà del mese, la festa degli innamorati: non può certo mancare una visita a tema per approfondire gli “amori del Pizzo”, e offrire la possibilità di entrare con biglietto ridotto alle coppie iscritte alla passeggiata “romantica”.

Di seguito, in breve, tutti gli appuntamenti del mese.

Passeggiate guidate – Passeggiate nel parco e nella Villa alla scoperta di storia, arte e natura:

- Sabato 3 febbraio ore 10.00 e ore 14.30;

- Domenica 11 febbraio ore 10.00;

- Domenica 25 febbraio ore 10.00 e ore 14.30.

Speciale San Valentino – Passeggiata guidata con focus su “Gli amori del Pizzo”:

- Sabato 17 febbraio ore 10.00 e ore 14.30.

Pizzo in Maschera – Passeggiata guidata per famiglie… in maschera!

- Domenica 11 febbraio ore 14.30.

Informazioni passeggiate guidate:

Durata: un’ora e mezza circa

Costo: Biglietto intero 15 euro

Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro

Bambini (under 10) gratuito