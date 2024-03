Closing Time: Strade Blu Live saluta con tre concerti, due vini e una festa da Nerolidio

Questa nuova rassegna live, ideata e condotta da Maurizio Pratelli, traendo ispirazione dal celebre romanzo di Wlliam Least Heat-Moon, si basa ancora sull’idea di offrire storie di musicisti e vignaioli. Partendo dall’idea di raccogliere e condividere racconti, musica e vino. In quest’epoca in cui tutto è sempre più immateriale e troppo veloce, con Strade Blu Live si è voluto creare un momento assolutamente fisico per ritrovare il piacere di stare insieme attraverso forme d’arte accomunate dalla passione per i sentieri secondari. In un cerchio di vita e mestieri, di polvere e curve, di pagine e parole senza trucco.

Il settimo e ultimo appuntamento della stagione di Strade Blu Live si congeda con una grande festa intitolata Closing Time, che porterà sul palco del Nerolidio Music Factory a Como. Ad aprire la serata, giovedì 11 aprile alle 21, ci saranno Fabrizio Coppola & The Junklands (Marco Ferrara e Jacopo Pellegrini) con la canzone diventata simbolo della rassegna, Tutto questo blu, tratta dall'ultimo album solista di Coppola, Heartland, e un omaggio a Tom Waits. A seguire Le Locuste con il loro giovane repertorio pop, e in chiusura il concerto dei Tirlindana con un set elettrico dedicato in particolare al loro album più recente, Foreste invisibili. Ospite della rassegna anche il vignaiolo emiliano Massimiliano Croci con le sue bolle supernaturali dell'Emilia. La serata sarà introdotta e condotta da Maurizio Pratelli. Per informazioni e prenotazioni 031.507128.