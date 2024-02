Allerta pioggia: breve tregua poi ancora intenso maltempo fino al weekend

La perturbazione che nei primi giorni della settimana ha raggiunto il Nord Italia e parte delle regioni centrali, come spiegano gli esperti di 3bMeteo, inizierà a estendere la sua influenza in tutta Italia dando però un po' di tregua a Comasco dopo giorni di piogge incessanti. Domani e giovedì qualche raggio di sole ma già da venerdì, con l'inizio del mese di marzo, sono attese nuove giornate di intenso maltempo che si protrarrà per tutto il weekend. Vediamo nel dettaglio le previsione per Como e e provincia,

Mercoledì 28 febbraio (Pioggia e schierite)

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2008m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 29 febbraio (Pioggia e schiarite)

nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2024m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 1 marzo (Piogge deboli)

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1731m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 2 marzo (Piogge deboli)

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1610m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 3 marzo (Piogge insistenti)

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge abbondanti per l'intera giornata, sono previsti 56mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1381m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.