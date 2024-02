Al Teatro Sociale arriva la lunga notte del jazz con Rava e Ranzoni

Torna al Teatro Sociale di Como dopo il grande successo degli scorsi anni, La Lunga Notte Jazz del Teatro Sociale sabato 2 marzo dalle ore 20.30 alle ore 01.00 per la sua V edizione. Ad aprire la serata alle ore 20.30, nella sala principale, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Torna a Como, Enrico Rava, nella foto sopra di Giorgio Bulgarelli, da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e stimolanti: sarà accompagnato da Lanzoni Quartet.

Apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni Sessanta, Rava si è imposto rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana ed artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni. La sua poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorità lirica e struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d’ispirazione, risaltano fortemente in tutte le sue avventure musicali.

L’assegnazione del “Top Jazz 2013” come miglior nuovo talento dell’anno, attribuito dai più qualificati giornalisti italiani per la rivista Musica Jazz, colloca ormai a pieno titolo Alessandro Lanzoni fra gli artisti di maggiore personalità del jazz italiano, forte anche di un curriculum che, potendo già vantare esperienze di assoluto prestigio, da diversi anni lo ha imposto all’attenzione del mondo musicale. Affermatosi molto presto anche in veste di leader per l’occasione il quartetto si completa con una ritmica composta da musicisti di grande qualità, quali Daniele Germani al sax, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria.

Per continuare poi la lunga serata dedicata al jazz e ai suoi protagonisti, dalle ore 22.30 alle ore 01.00 diversi spazi del Teatro saranno affidati ad altrettanti artisti per una notte da assaporare. Il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalla musica, passando da una sala all’altra: dalla sala Canonica passando per la sala danza, fino al sottopalco. Sarà possibile ascoltare le performances del quartetto UNLKD, di Bramante Trio e, infine, da Milano The New Time Jazz Trio.



Gli spettatori potranno così intraprendere un vero e proprio viaggio musicale attraverso questo affascinante genere dalle antiche radici, culla della pura creatività musicale e dell’arte dell’improvvisazione melodica. Tutto il Teatro Sociale risuonerà al ritmo del jazz. Nella Sala principale Enrico Rava e Lanzoni Quartet. Ci si sposterà poi nelle altre sale del Teatro per la jam session fino alla una di notte.