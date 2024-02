Lago di Como, Villa Pizzo ci accompagna ai colori della primavera

Marzo: tempo di fioriture, di primavera, di ricorrenze e occasioni speciali. Villa Pizzo a Cernobbio, nel prossimo mese, apre per diversi appuntamenti: passeggiate guidate, visite tematiche, attività per i più piccoli, tra cui l’ormai tradizionale caccia botanica di Pasquetta, in collaborazione con Grandi Giardini Italiani. Sono in totale cinque le giornate di apertura della storica villa cernobbiese.sul lago di Como.

Gli appuntamenti

Venerdì 1 marzo

Visita a lume di candela In collaborazione con l’agenzia Club Gaudio, Villa Pizzo propone una serata di visite a lume di candela, per entrare appieno nell’atmosfera intima e autentica della dimora storica. Informazioni e prenotazioni: https://clubgaudio.com/prodotto/visita-guidataa-lume-di-candela-villa-pizzo/. -

Sabato 9 marzo ore 10.00 e ore 14.30

Passeggiata guidata “Le donne del Pizzo” In occasione della Giornata Internazionale della Donna, due passeggiate guidate del parco e della dimora storica, con approfondimento sulle figure femminili passate per Il Pizzo nel corso dei secoli. Crocerossine, partigiane, madame francesi, nobili marchesine: la storia di queste donne, insieme agli oggetti storici che le rappresentano, entrerà nel cuore di chi accederà a Villa Pizzo in questa occasione. -

Sabato 16 marzo ore 10.00 e ore 14.30 e domenica 24 marzo ore 10.00

Passeggiata guidata Marzo è il mese delle magnolie e delle camelie. Villa Pizzo propone delle passeggiate attraverso il suo grande parco di 12 ettari, e gli interni, finemente arredati come un tempo. Un viaggio alla scoperta della storia di una delle dimore storiche più antiche del Lago di Como, tra aneddoti di famiglia, riferimento storici e pillole botaniche.

Domenica 24 marzo ore 14.30

Esplora-Pizzo! Una passeggiata guidata per famiglie, per conoscere Villa Pizzo e il suo immenso parco con tutti i sensi aperti: una visita che vuole essere un viaggio, un gioco, un’esplorazione, tra alberi secolari, ruvide cortecce, affreschi colorati e storici ritratti di famiglia.

Lunedì 1 aprile ore 10.00

Caccia al tesoro botanico Indovinelli, prove di coraggio e quiz. Una caccia al tesoro alla scoperta delle meraviglie del parco e della villa storica, in collaborazione con Grandi Giardini Italiani. L’attività è rivolta ai bambini e alle loro famiglie, per un momento di divertimento insieme in occasione della Pasquetta.

Informazioni passeggiate guidate

Durata: un’ora e mezza circa

Costo: Biglietto intero 15 euro Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro Bambini (under 10) gratuito

Informazioni “Esplora-Pizzo!” e Caccia al tesoro botanico

Durata: un’ora e mezza circa

Costo: Biglietto intero 15 euro (bambino + adulto accompagnatore) Biglietto ridotto (adulto aggiuntivo) 10 euro

Prenotazione obbligatoria

booking@villapizzo.com - +39 331 134 0676

Parcheggio: su richiesta, è possibile parcheggiare all’interno del parco della Villa