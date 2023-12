Città dei Balocchi, tutto il programma del weekend di Natale

Indirizzo non disponibile

Da domani al 26 dicembre, una molteplicità di eventi per la Città dei Balocchi a Cernobbio. Il momento clou al pomeriggio della vigilia con Babbo Natale che sbarcherà in Riva e poi sarà pronto a scattare foto ricordo con grandi e piccini. Il giorno precedente saranno presenti i suoi elfi a raccogliere le letterine del bambini. E poi musica, spettacoli e laboratori… non perdete tutti questi eventi di Città dei Balocchi: ecco il calendario.

Venerdì 22 dicembre

Presepe Olografico

chiesa di Santa Maria delle Grazie ore 15.30 – 19.00

Esibizione Cinofili Gruppo Ponte Chiasso Guardia di Finanza

In Riva ore 15.00 -17

Le meraviglie del cielo di Natale - A spasso sulla luna

osservazione in diretta della Luna e degli altri pianeti con il telescopio, guidati da Enrico Colzani, fotografo e astrofilo, presidente del Gruppo Astrofili Brianza e Guido Villa, astrofilo e socio del “Gruppo Amici del Cielo”.

Lungo lago dalle 17 alle 19

Esibizione delle pattinatrici della Gold Skate Academy - Canta Alessandro Combi

Lungolago dalle ore 18.00

Sabato 23 dicembre

Presepe Olografico

chiesa di Santa Maria delle Grazie ore 10.30 – 19.00

Battesimo della sella a cura della Compagnia Giubbe verdi

Lungolago ore 12-17

Babbo Natale Express

Largo Filippo Mondelli dalle 15.00 alle 19.00

Ufficio Postale di Babbo Natale, con gli elfi che raccolgono le letterine dei bambini

Piazzetta dello street food del lungo lago dalle 15.30

Note sotto l’albero, concerto del Ghiricoro

In Riva ore 16.00

Nonni e nipoti cantano Buon Natale

Igloo, Largo Filippo Mondelli ore 16.00 è gradita iscrizione cittadeibalocchi30@gmail.com

Sabato con l’arte. Un giorno con la famiglia Bernasconi – Quasi Natale

A cura di Kristina Zani – Atelier artistico per tutti i visitatori, compreso nel biglietto del museo

Villa Bernasconi, Largo Campanini ore 10-18

Le meraviglie del cielo di Natale - La cometa di Natale, a cura di Graziano Ventre, astrofilo

Sala polifunzionale, Largo Filippo Mondelli ore 17- 17.45 -18.30

Domenica 24 dicembre

Presepe Olografico

chiesa di Santa Maria delle Grazie ore 10.30 – 19.00

Natale in Divisa in Riva

Polizia di Stato con attività ludiche per bambini e pista dei mini quad ore 11-18

Natale in Villa Bernasconi

Vigilia in villa con Babbo Natale – Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria

ore 14-17

Babbo Natale Arriva in barca dal lago scortato dai suoi elfi

Lungolago ore 15.00

Poi nella piazzetta dello street food incontra i bambini per augurare Buon Natale e fare una foto ricordo

Elfo Ben incontra i bambini

Cantiamo e balliamo insieme per augurare Buon Natale

Igloo, Largo Filippo Mondelli ore 15.00 – 17.00

Babbo Natale Express

Largo Filippo Mondelli dalle 15.00 alle 19.00

Lunedì 25 dicembre

Mercatino aperto dalle 14.30 alle 20.30

Pista di pattinaggio aperta dalle 14.30 – 20.30

Presepe olografico, chiesa Santa Maria delle Grazie, aperto dalle 14.30 alle 19.00

Martedì 26 dicembre

Presepe Olografico

chiesa di Santa Maria delle Grazie ore 10.30 – 19.00

Musical - Mr. Green e il segreto di Filly

prodotto dall'Agenzia Blunotte Eventi, un invito alla sostenibilità e all'importanza di adottare uno stile di vita eco-friendly.

Igloo, Largo Filippo Mondelli ore 16.00 e 17.30

Let it Circus

acrobatica e giocoleria con Circoliamo

In Riva ore 15.00-17.00

Concerto di S. Stefano

Chiesa di Santo Stefano

evento collaterale

organizzato da Fondazione La Società dei Concerti

E poi...

Il Trenino della Città dei Balocchi, Il mercatino della Riva del Gusto, la Pista di Pattinaggio, l’albero di Natale Clerici Tessuto – Gentili Mosconi, il Calendario del Natale che apre ogni giorno una nuova casella, le Illuminazioni ogni sera all’imbrunire, le mostre a Villa Bernasconi “Un lusso quieto – Selezionatissima mostra di smoking e bottoni, dal 1900 al 1960, della collezione privata della storica Sartoria Orefice di Cernobbio” e “Plantalia. Arte Natura e Intelligenza artificiale – Una personale di Debora Hirsh”.

Vieni a ritirare il Passaporto della Città dei Balocchi per collezionare tutti i timbri, a tutti un simpatico omaggio (ritiro a Villa Bernasconi negli orari di apertura).

