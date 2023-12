Fabius Constable & The Harpbeat Orchestra festeggiano 20 anni di carriera con musiche “spaziali”  al Sociale

Un concerto particolarmente in tema con la Stagione di quest’anno. La Stagione Notte 2023/24 del Teatro Sociale di Como, infatti, si intitola GLEAM-X. Lo spazio sconosciuto: una stagione all’insegna della ricerca e della scoperta dello sconosciuto, del supe¬ramento di sé stessi per raggiungere sempre nuovi orizzonti inesplorati. Un cartellone ricco di appuntamenti volti a ricordare al pubblico l’innegabile rapporto che ci lega all’universo ogni volta che fruiamo dell’arte.



In perfetta sintonia si colloca Outer Space, in programma venerdì 22 dicembre, alle ore 20.30.

In occasione di un anniversario importante, vent’anni di carriera, la Celtic Harp Orchestra e il suo fondatore, polistrumentista e compositore Fabius Constable si presentano in una veste completamente nuova che descrive perfettamente l'evoluzione artistica compiuta in questi anni e la potenza espressiva dell'arpa, intramontabile protagonista con questa formazione orchestrale. Ecco come nasce The HARPbeat ORCHESTRA, quasi 60 artisti sul palcoscenico.

Il concerto Outer Space è un'esperienza unica basata sulle sonorità tipiche di Constable, sulle atmosfere del minimalismo nordico e della musica generativa. Offre un paesaggio sonoro di strumenti antichi e tecnologia digitale, insieme a una esperienza olfattiva unica dello spazio siderale.

I suoni creati dal concerto Outer Space sono un mix di tradizione e modernità, dove gli strumenti antichi vengono utilizzati in combinazione con la tecnologia digitale per creare un'atmosfera spaziale che incanta ed emoziona. La musica è creata con l'uso di suoni campionati dalle missioni NASA, sintetizzatori e altri strumenti elettronici, che si combinano con strumenti acustici come il violino, la lira, l'arpa celtica, il canto in stile scandinavo e il flauto.

L'esperienza olfattiva è un'altra caratteristica distintiva del concerto: verranno offerti al pubblico campioni di “Profumo di Spazio”, una fragranza disegnata negli Stati Uniti al fine di riprodurre gli odori all'interno della stazione orbitale ISS. Grazie alla combinazione di tutti questi fattori, il concerto è in grado di trasportare gli spettatori in un viaggio musicale ed emozionale senza precedenti.