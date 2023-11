Natale a Como, al via domenica: tutto il programma

Nella meravigliosa cornice del lago e delle montagne, dal 26 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 Natale a Como aspetta cittadini e turisti con tante attrazioni, iniziative ed eventi per adulti e bambini: le casette del mercatino, l’albero di Natale illuminato e addobbato, la pista del ghiaccio, la giostra dei cavallini, le luci.

Nelle 25 casette del mercatino di piazza Perretta potrai acquistare prodotti tipici e del territorio. Nelle 3 casette in piazza Grimoldi potrai conoscere più da vicino le realtà sportive, culturali e sociali della Città. Nei pressi del Duomo un grande albero di Natale decorato illuminerà la piazza: un bellissimo spazio dedicato ai selfie porterà Como in tutto il mondo attraverso i social. In piazza Cavour la pista di pattinaggio sul ghiaccio attende grandi e piccini e in piazza Verdi la giostra dei cavallini ricorderà le atmosfere del tempo passato.

Girando nelle strade della città, le luminarie renderanno ancora più magico il Natale. Attraversando la città potrai anche ammirare i monumenti illuminati per Natale: Porta Torre, Teatro Sociale, ex Casa del Fascio. Fantastiche sorprese anche in piazza Perretta e piazza San Fedele. Un gioco di immagini e colori che renderà ancor più magica l’atmosfera natalizia. Tantissimi eventi ti aspettano dal 26 novembre 2023 al 7 gennaio 2024: musica, intrattenimento, spettacoli teatrali. Per rendere indimenticabile il tuo Natale a Como 2023.

Monumenti illuminati

Dal 2 dicembre 2023, attraversando la città, potrai ammirare i monumenti illuminati per Natale: Porta Torre, Teatro Sociale, ex Casa del Fascio. Fantastiche sorprese anche in piazza Perretta e piazza San Fedele. Un gioco di immagini e colori che renderà ancor più magica l’atmosfera natalizia.

Luminarie

Dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Vieni a conoscere la magica atmosfera del Natale a Como 2023. Non è Natale senza le magiche luci che illuminano strade e piazze. Percorrendo le vie del centro, l’atmosfera natalizia sarà ancora più festosa grazie allo scintillio delle luminarie.

Scopri qui l’elenco delle vie illuminate:

via Garibaldi

via Milano

via Borgovico Vecchia

via Plinio

via C. Cantù

via Giovio (tratto da Piazza Medaglie d'oro al civ. 36)

via V. Emanuele (tratto da piazza Duomo al civ. 93)

via B. Luini

via Rusconi

via Ballarini

via Indipendenza (tratto da via Diaz a via Bellini)

via Natta

via Vittani

via Muralto

via Cinque Giornate (tratto da piazza Duomo a via Volta)

via Diaz (tratto da piazza Mazzini a via Lambertenghi)

via A. Del Pero (tratto da via Natta a via Rovelli)

via Rovelli (tratto da via A. Del Pero a via Cesare Cantù)

via Carcano

via Mentana (tratto da viale Battisti a via Mentana)

via Collegio dei Dottori

via Pantero Pantera

via Adamo del Pero (tratto da via Indipendenza a via Natta)

Via Primo Tatti

Via Odescalchi (tratto da via Rovelli a piazza San Fedele)

Via Rovelli (tratto da via Odescalchi a via A. Del Pero)

Viale Trieste

Viale Trento

Viale Cavallotti

Via Dante

Via Gallio

via Borsieri

Via Bellinzona (tratto da Piazza XXIV Maggio a via Brogeda)

Via Bellinzona (tratto da via Maderno a via Amoretti)

Via Varesina (tratto da via Lissi a via Badone)

Via Canturina (tratto da Piazza Camerlata a via Turati)

Via Canturina (tratto da via Sant'Antonino a via Valbasca)

Il programma è in continuo aggiornamento