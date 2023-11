Andy White live, strade rosse d'Irlanda da Nerolidio a Como

L’Irlanda musicale non ha mai conosciuto confini e continua a percorrere le sue strade, da Belfast a Dublino, senza barriere. Basterebbe citare Van Morrison e Damien Rice, U2 e Hothouse Flowers per capire quante straordinarie canzoni arrivano da questa splendida terra. Una terra fertile, capace di vivere la musica come patrimonio imprescindibile della propria cultura: gruppi come i Chieftains e film come The Commitments ne soni buoni testimoni. E in qualche modo dalla pellicola di Alan Parker arriva anche l'amatissimo Glen Hansard, prima leader dei Frames, poi del magnifico duo Swell Season, la magica coppia da Oscar con Once, e da anni artefice di un nobile viaggio solitario.

Il percorso artistico di Andy White, sponda Nord dell'Irlanda, anche se da tempo emigrato in Australia, protagonista giovedì 21 dicembre da Nerolidio a Como, 14, continua a essere del tutto simile a quello segnato dai cosiddetti loser americani. Fin dai suoi primi album White, giramondo nato a Belfast, ha infatti saputo conquistare un discreto numero di appassionati che, anche in Italia, non lo hanno più abbandonato. Dischi come Rave On, esordio del 1986 ricco di canzoni di spessore, Reality Row e Vision Of You su tutte, hanno infatti permesso al cantautore irlandese di ritagliarsi uno spazio che i successivi dischi hanno solo fatto sempre più grande.

Tanto che, già sul finire del scorso millennio, Andy pubblicava una splendida Compilation a compendio dei primi tre lustri della sua prolifica carriera, e un interessante album intitolato Rare, che conteneva b-sides e inediti dello stesso periodo. Gli anni duemila vengono poi inaugurati con un omonimo disco, il maturo Andy White che riesce nella difficile operazione di avvicinarsi al pop con la stesse raffinate sonorità pop dei Beatles: Let Me Be Free, Sunrise e Come With Me i brani più riusciti. Dopo l’ottimo Boy 40 del 2003 e il controverso Garage Band del 2005, l’artista è poi tornato a raccontarsi nel 2009 con un album il cui titolo, Songwriter, non ha bisogno di troppi commenti. Le sue canzoni proseguono anche qui con lo stesso equilibrio sonoro di un’altra bella storia irlandese che meriterebbe di incontrare le pagine di Roddy Doyle.

Mai domo, Andy White ha continuato a sfornare dischi uno dietro l'altro anche nell'ultimo decennio Fearing and White, 21st Century Troubadour,, How Things Are, Tea And Confidences, qui di nuovo insieme a Stephen Fearing, Imaginary Lovers, The Guilty & The Innocent, Time is a Buffalo in the Art of War, This garden is only temporary. A Como presenterà in concerto il nuovissimo AT, pubblicato in collaborazione con l'eclettico neozelandese Tim Finn.