Lago di Como: la storia del Sasso del Diavolo

Il Sasso del Calvarone, o nel dialetto locale Sass del Calvarun e anche Preda de Calvarùu, è un grosso masso erratico che si trova sulle pendici occidentali del Monte Colmenacco, cima minore del Monte San Primo. Le sue dimensioni e la sua posizione, quasi appoggiato al ciglio del pendio del monte, lo rendono un punto molto panoramico. Il suo nome deriva secondo la tradizione popolare dal termine dialettale Calvarun (o Calvarùu), cioè dosso o anche Calvario. Si tratta di un grosso masso di ghiandone, di circa 15 metri di lunghezza, 15 metri di larghezza e 20 metri di altezza. Sulla sua superficie sono presenti alcune incisioni, tra cui una sorta di vaschetta scavata nella roccia, di età indeterminata. Una scala a pioli, posta sul fianco, permette di raggiungerne la sommità piatta dove è stata posta una croce in legno.

Questa pietra, come ricorda la guida alpina Davide Valsecchi su LarioTrek, è conosciuta soprattutto al di fuori di Lezzeno anche con l'appellativo di "Sasso del Diavolo": secondo la tradizione tutte le volte che gli abitanti tentavano di piantare una croce sull'enorme masso, al primo temporale questa veniva immancabilmente schiantata dai fulmini. In effetti, anziché un intervento demoniaco, è ragionevole pensare che la croce, isolata ed esposta in posizione sopraelevata rispetto al crinale, fungesse da efficace parafulmine. L'attuale croce in legno, di dimensioni tutto sommato contenute, sembra resistere e negli ultimi anni è stata risparmiata dalle saette.

Il Monte Colmenacco

Il monte è uno splendido davanzale che arriva ad offrire un'ampia vista sul lago, in particolare su Argegno, la Valle d'Intelvi e la Tremezzina che le sono poste di fronte. La vetta si può raggiungere partendo da Veleso. Dal paese si seguono le indicazioni per i monti di Erno (1050 metri), laddove ci si congiunge con il sentiero alternativo che parte appunto da Erno. Si passa per uno stagno, una cappelletta votiva e si raggiungono i piani del monte Colmenacco, dove troviamo un agriturismo e un bel masso erratico, il sasso Calvarone. La salita ci conduce alla Forcoletta, una sella posta a 1236 metri tra il monte Colmenacco e la prima elevazione della costa del Monte San Primo, e infine alla vetta con i suoi 1281 metri di altitudine. In alternativa si può raggiungere anche da Nesso, dalla frazione Vico.