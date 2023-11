Alle Terme o alla Spa? Ecco le più belle per un magico relax d'autunno sul lago di Como

Sentiamo spesso parlare di benessere, di massaggi, di luxury spa. Ma non è facile orientarsi tra le tante offerte proposte anche a Como e dintorni. Quali sono, tra novità e storia, le più interessanti? Iniziamo col dirvi che molte, pur trovandosi all'interno di lussuosi alberghi, sono aperte a tutti per la maggior parte dell'anno. Noi ne abbiamo selezionate alcune ma soprattutto abbiamo provato a darvi qualche suggerimento sulle specialità offerte da ogni Spa del lago di Como - ma partendo da una piccola fuga in Brianza per poi arrivare anche in Canton Ticino dove ci sono alcune Spa molto note - e segnalandovi alcuni trattamenti speciali che potrete testare solo in questi paradisi del benessere. Insomma tante coccole per il corpo e per la mente in ambienti davvero esclusivi. Scopriamole tutte senza dimenticare che in alcuni casi è utilizzabile il bonus terme.

1 . Monticello Spa

Forse la più amata dai comaschi, certamente tra le migliori. Nuovi e raffinati ambienti ispirati alla natura vi accoglieranno e accompagneranno in un percorso sensoriale fatto di colori, suoni e profumi. Per vibrazioni e sensazioni mai provate. Come ad esempio le Campane Tibetane: una speciale cerimonia dal fascino lontano. Nella Zen Experience è possibile vivere un momento di profondo rilassamento, indotto dal suono unico delle campane tibetane e del gong. Sdraiandosi su ergonomici lettini, basterà chiudere gli occhi per lasciarsi trasportare lontano dalle vibrazioni di strumenti dal fascino antico. E ancora l'Orange Scrub e i massaggi relax anche di coppia perfetti anche San Valentino.

2 . QC Terme Bormio

Incastonata nel centro delle Alpi, Bormio vanta un patrimonio artistico e culturale invidiabile, da riscoprire tra i vicoletti del centro storico, oltre a nove fonti termali millenarie, che alimentano le terme dei Bagni Nuovi e quelle dei Bagni Vecchi. La splendida cornice del Parco Nazionale dello Stelvio, esercita da sempre una forte attrattiva per chi vuole rilassarsi in spa e coccolarsi nell’Alpine Resort di Bagni Nuovi o lasciarsi incantare dal fascino rustico dell’Hotel Bagni Vecchi. Una pausa rigenerante in una location che racconta oltre 2000 anni di storie di benessere.

3 . Eforea Spa

In un luogo incantevole, dove tra l'altro è possibile gustare un aperitivo vista lago alla Terrazza 241, un'area fitness aperta 24 ore su 24, completamente climatizzata e attrezzata con pesi e moderne apparecchiature per un allenamento completo e per il fitness cardiovascolare. Area benessere con zona umida composta da sauna, bagno di vapore e piscina coperta riscaldata con getti d’acqua: eforea SPA propone trattamenti rilassanti per viso e corpo e una serie di pacchetti pensati esclusivamente per il tuo relax. Assolutamente da provare in centro città e a due passi dal lago.

Il Centro Benessere esprime tutta l’autenticità del luogo: la pietra di Moltrasio, l’acqua e i colori sono un proseguimento naturale del paesaggio circostante. I materiali e i prodotti utilizzati sono naturali e di zona. Dai rituals ai beauty, dai classics agli specials, i trattamenti della I-Spa sono tutti da scoprire e da provare. La Vip Spa: una vera e propria spa privata per due, con vista lago e cabina multifunzionale, dove vivere un momento di pura armonia e di romantico benessere.

5 . Luxury Spa