Le 10 migliori gite sul lago di Como del weekend

Fine settimana con il meteo che promette ancora pioggia, soprattutto domenica Ecco comunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo weekend di inizio marzo. Qualche idea per trascorrere questi giorni d'inverno alla scoperta delle magie del nostro territorio. Una guida con tutte le gite sul Lario, sul Ceresio e dintorni.

Con le abbondanti piogge di questi giorni, l'Orrido di Nesso diventa un luogo davvero spettacolare. Seppure rimanga sempre una delle mete più visitate e fotografate da chi percorre la sponda orientale del Lario, quella che da Como corre fino a Bellagio, solo quando è in piena l'Orrido di Nesso offre scorci davvero incredibili, trasformandosi in una imponente cascata che attraversa una gola rocciosa naturale scavata dalle acque del Pian del Tivano. Un torrente in cui confluiscono le acque del Touf e del Nosè, che poi prosegue anche sotto quelle del lago. Visibile dal piazzale di Nesso - lungo la provinciale SP583 nella direzione che conduce fino alla perla di Bellagio - o meglio dall'antico ponte della Civera sul lago di Como. Continua

2 . Il borgo di Puria

Puria è un piccolo borgo di antica origine, appartenente alla pieve di Valsolda. Nell'antichità, Puria era dotato di mura e costituiva un crocevia di strade e mulattiere provenienti da Castello, da Bré, dall’alto Luganese e dalle valli Sanagra, Cavargna, Colla e Rezzo (attraverso il Passo Stretto). A Puria si registrò il ritrovamento del cosiddetto “Tesoretto dell’imperatore Maurizio”, consistente in una serie di monete bizantine risalenti alla fine del VI secolo. Continua

3 . Nesso in giallo

Nel giugno del 1925 Hitchcock con la fidanzata Alma Reville, aiutoregista e segretaria di edizione e il barone Giovanni Ventimiglia, direttore della fotografia, partirono per Monaco, diretti agli Emelka Studios per girare gli interni. Si sarebbero poi spostati a Genova per girare al porto la partenza di una nave, ad Alassio il bagno in mare dell'indigena e sul lago di Como, nel fronte lago della frazione di Coatesa, al ponte della Civera, a Nesso, la luna di miele e le scene d'amore. Alla fine dell'estate del 1925 le riprese del film erano ultimate.

4 . Il borgo di Carate Urio

Stretta tra Moltrasio e Laglio, Carate Urio è uno splendido borgo del Lario che raggiungiamo lungo la panoramica Via Verde. Dista circa dieci chilometri da Como ed è un territorio situato sulla sponda occidentale del ramo comasco del Lario, esposto a sud-est e rinomato come località di villeggiatura. In origine Carate Urio era diviso in due nuclei abitativi (Urio e Carate Lario) unificate amministrativamente solo nel 1927. Il primo è ubicato su uno scosceso pendio che, direttamente affacciato sul lago, ha un fascino particolare. Il secondo scende e si sviluppa verso il lago stesso: la particolare posizione di Carate ne ha determinato i caratteristici vicoli a scalinata, sormontati da tipiche volte a sesto, ai cui lati si aprono i portoni delle antiche abitazioni.

5 . Il borgo di Onno

Il centro della frazione di Onno, un altro incantevole borgo del lago di Como, si trova ai piedi di un alto dirupo chiamato Sasso di Onno. Un tempo faceva parte della pieve della Vallassina ed il suo nucleo storico era situato più a sud, nei pressi della chiesetta di Sant'Anna, ancora esistente, fino al 1896, quando un'alluvione lo distrusse. L'origine del nome del paese è celtica: in leponzio onn- significa "pietra, masso" Onno fu un antico comune del Milanese. Continua.

6 . Da Veleso al San Primo

Siamo a febbraio, il mese più freddo dell'anno, in teoria. Ma come si può chiaramente vedere da queste foto scattate da Massimo Lozzi, escursionista lariano che presto ci regalerà un'esaustiva guida del territorio lariano, neve non ce n'è. Una tangibile testimonianza che pensare a un anacronistico impianto sciistico sul San Primo sia del tutto fuori luogo. Molto meglio provare a viverlo senza intaccare il suo già fragile equilibrio, ad esempio raggiungendolo a piedi da Veleso. Continua

inquanta chilometri di ciclabile sull'Adda da Cassano al lago di Como lungo i luoghi che ispirarono Leonardo da Vinci per i suoi quadri e i progetti idraulici. Una lunga pista ciclabile molto variegata per gli ambienti e le curiosità del tracciato dove nella parte iniziale percorre l'ecomuseo Adda di Leonardo, i luoghi dove il celebre scienziato progettò e realizzò diversi esperimenti idraulici con il fiume. La pista ciclopedonale si snoda a fianco del fiume Adda tra Cassano d’Adda e Lecco principalmente su ampie strade bianche. Durante il percorso si possono incontrare opere monumentali e prodigi dell’umanità come le dighe idroelettriche Edison ed Enel, Crespi d’Adda, le chiuse progettate da Leonardo e il suo traghetto, opera idromeccanica rivoluzionaria per l’epoca. Continua

1 . Dopo due tappe a Naggio e Corniga, una a Palanzo, torniamo ancora sulla riva orientale del Lario, ovvero quella che corre da Como sino a Bellagio. Per questo nostro appuntamento dedicato ai borghi più belli, abbiamo deciso di fermarci a Pognana, un luogo forse meno noto alle abituali rotte turistiche ma certamente uno dei paesini più affascinanti del lago di Como anche per la vista unica che si gode dalle sue splendide chiese. Continua

9 . Lago di Piano

Stretto tra due maestosi laghi, il Ceresio e i Lario, il lago di Piano può essere una meta per un gita che offre numerosi spunti storici e naturalistici. Il lago di Piano è un tipico lago di fondovalle glaciale. Le sue origini risalgono infatti alle ultime glaciazioni del Quaternario, quando all'altezza dell'odierna Menaggio un ramo del ghiacciaio cosiddetto Abduano che scendeva dalla Valtellina e dalla Valchiavenna si diresse verso ovest lungo la faglia che in geologia viene chiamata linea di Menaggio. Il lago di Piano si raggiunge percorrendo la strada che da Menaggio conduce verso Porlezza e la Valsolda. Il suo ambito territoriale è compreso nel territorio dei Comuni di Carlazzo e Bene Lario e confina con Porlezza. Continua

10 , Lago di Montorfano

Il cambiamento climatico è lì da vedere anche quando, grazie ai frigoriferi che producono tutto il ghiaccio che vogliamo, ci dimentichiamo che una volta c'era un grande frizer che a Como lo produceva per tutti: il lago di Montorfano. E allora, vale la pena osservarlo oggi per quella splendida riserva naturale che è senza però scordare qual è stato il suo ruolo, anche sociale, nel passato. Il lago di Montorfano è un grazioso specchio d'acqua placidamente adagiato tra le morene dell’Alta Brianza Comasca, il più piccolo dei laghi briantei. Continua