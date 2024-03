5 cose da fare a Como nel weekend (anche se piove)

Secondo fine settimana di marzo con il meteo che promette ancora molta pioggia. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo penultimo weekend invernale. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como sino a domenica.

Katia Follesa e Angelo Pisani arriveranno l’8 marzo 2024, il giorno della Festa della Donna, e il 9 marzo, nuova data, al Teatro Sociale di Como con il loro spettacolo “Ti posso spiegare!”. Alla fine questo matrimonio si farà o no? Per rispondere a questa domanda occorre tornare indietro al momento della proposta e da lì ripartire affrontando, in chiave comica, la questione spinosa dell’organizzazione del matrimonio con tutte le difficoltà e le tensioni che comporta. Anche in questo nuovo spettacolo Angelo e Katia parleranno della vita di coppia, ma questa volta, a differenza di quello precedente, ai veri e propri duelli verbali si alterneranno/sostituiranno degli sketchs comici in cui i due, accompagnati da ballerini che non solo danzeranno, ma che saranno anche co- protagonisti della querelle comica, ci porteranno in casa loro e mostreranno le dinamiche uomo donna alle prese con l’organizzazione di un matrimonio. Continua

La Stagione Danza del Teatro Sociale di Como continua domenica 10 marzo, alle ore 20.30, con Graces di Silvia Gribaudi, che da anni si interroga sugli stereotipi di genere, sull’identità del femminile e sul concetto di virtuosismo nella danza e nel vivere quotidiano, andando oltre la forma apparente, cercando la leggerezza, l’ironia e lo humour nelle trasformazioni fisiche, nell’invecchiamento e nell’ammorbidirsi dei corpi in dialogo col tempo Graces è un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. L’ispirazione è mitologica. Le 3 figlie di Zeus – Aglaia, Eufrosine e Talia – erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità. Continua

3 . Natura segreta

La mostra illustra con installazioni e opere su tela, papiro e piccole sculture in plexiglas, il rapporto tra la bellezza della Natura e il significato dei numeri.

Per questo omaggio l'artista Giorgio Piccaia utilizza i numeri della Sequenza di Fibonacci. La sequenza, il cui rapporto tra due numeri consecutivi tende alla proporzione divina, è la via iniziatica per il suo lavoro. “La matematica è l’alfabeto in cui Dio ha scritto l’Universo - diceva Galileo Galilei - La filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto davanti agli occhi, io dico l’Universo, ma non si può intender se prima non s’impara a intender la lingua e conoscere i caratteri in cui è scritto. Continua

4 . Fabio Calvetti

Fabio Calvetti, esponente della Nuova Figurazione Italiana, è stato definito l’artista dei silenzi dell’anima. sarà in mostra dal 24 febbraio allo Spazio Arte di Lugano. "Le sue opere - scrive -Giovanni Faccenda -sono rappresentazioni sceniche di un momento di introspezione; ci ritroviamo, così, di fronte ad un palcoscenico, dove attori sono un personaggio ma anche l’assenza dello stesso, calati in un’atmosfera immobile, in un momento di vita sospeso. Le figure femminili o le sedute vuote sono in attesa, vorremmo credere di qualcuno, ma fors’anche di qualcosa non accora accaduto" Continua

5 . Teatro e Musica Popolare

Un ricco programma di eventi davvero articolati all'Enoteca Polare di Cantù, Circolo Arci Terra e Libertà. Venerdì 8 in scena lo spettacolo teatrale "Gocce - Relitti di naufragi". Il collettivo artistico-teatrale Kaleidos porta in scena nel circolo Arci Terra e Libertà lo spettacolo “Gocce – Relitti di naufragi”.

Cosa succede a quei corpi che popolano il cimitero del Mediterraneo? Cosa rimane di loro? Le attrici in scena cercano di recuperare un’umanità liquefatta tra le onde offrendo il proprio corpo e la propria voce agli spettri del mare, in una performance che indaga il viaggio del profugo in una sinergia di corpo, voci e movimento. Sabato 9, Live dei Moriaformaspire. La band nasce nel 1997. Agli inizi ha un carattere decisamente rock che si evolve con il passare degli anni; la maturazione artistica comporta un passaggio graduale verso il pop e l’elettronica ,mantenendo però l’anima originale del gruppo.Continua