Enoteca Popolare, un mese di musica, libri, cinema, degustazioni e mercatini

Un ricco programma di eventi davvero articolati all'Enoteca Polare di Cantù, Circolo Arci Terra e Libertà. Di seguito tutto il programma degli appuntamenti del mese di marzo.

TEATRO - Venerdì 8

ORE 21 - Spettacolo teatrale "Gocce - Relitti di naufragi"

Il collettivo artistico-teatrale Kaleidos porta in scena nel circolo Arci Terra e Libertà lo spettacolo “Gocce – Relitti di naufragi”.

Cosa succede a quei corpi che popolano il cimitero del Mediterraneo? Cosa rimane di loro? Le attrici in scena cercano di recuperare un’umanità liquefatta tra le onde offrendo il proprio corpo e la propria voce agli spettri del mare, in una performance che indaga il viaggio del profugo in una sinergia di corpo, voci e movimento.

Con Jessica Fiumara, Margherita Lisciandrano e Arianna Sain, regia e testi di Giulia Sara Borghi e Stefania Buraschi.

MUSICA - Sabato 9

ORE 21.30 - Live Moriaformaspire

La band Moriaformaspire nasce nel 1997. Agli inizi ha un carattere decisamente rock che si evolve con il passare degli anni; la maturazione artistica comporta un passaggio graduale verso il pop e l’elettronica ,mantenendo però l’anima originale del gruppo.

FILM - Giovedì 14

ORE 21 - Proiezione del film "Brucia ancora dentro"

Di Francesco Manzato, Paolo Pioltelli e Filippo Repishti.

Dopo decenni Milano torna teatro di un omicidio politico: il 16 marzo 2003 Dax, giovane antifascista cresciuto nella periferia milanese che frequenta gli spazi occupati del quartiere Ticinese, viene ucciso a coltellate da tre estremisti di destra. A distanza di poche ore compagni e compagne giunti al pronto soccorso vengono massacrati dalle forze dell’ordine.

È la Notte Nera di Milano e segna uno spartiacque nella vita di un’intera generazione di giovani, incidendo nella loro storia l’obbligo del ricordo: da allora la vicenda di Dax diventa un patrimonio collettivo, in Italia e in Europa, una memoria viva che, anniversario dopo anniversario, riempie le strade di Milano e contamina le lotte di oggi.

Voci di amici e amiche, di compagni e compagne, di una madre instancabile ripercorrono fatti e antefatti di quella notte, vicende giudiziarie, vissuti personali capaci a vent’anni di distanza di ispirare ancora con forza le nuove generazioni.

LIBRI - Venerdì 15

ORE 20 - Presentazione del libro "Non è mai stato merito nostro"

“Non è mai stato merito nostro” è una raccolta di storie, di vite dei ragazzi che Samuele Viganò ha potuto conoscere nel suo ruolo prima di educatore e poi di insegnante in un istituto superiore. La scuola dove lavora è una di quelle guardate con disprezzo, considerate un covo di disagio, ma anche lì si respirano frammenti di umanità, si sente forte il desiderio di vita. In questo libro che vuole rimescolare il nostro pensiero su colpa e merito, Samuele porta alla luce un arcipelago di esistenze immeritevoli e invisibili in un’apologia dei “bocciati”, degli stanchi, dei timorosi e dei ribelli.

L’autore dialoga con Laura Puricelli, analista del comportamento.

DEGUSTAZIONE - Domenica 17

ORE 19 - Degustazione con Azienda agricola Case Vecchie

L'azienda agricola Case Vecchie è situata sulle Colline Moreniche tra Monzambano e Castellaro Lagusello.

L’azienda ruota attorno alla cantina: il vino, a fermentazione spontanea, è ottenuto da uve vendemmiate a mano e non subisce alcun intervento chimico. Nei terreni di famiglia la coltivazione avviene nel rispetto della vita delle api e degli impollinatori, favorendo l’equilibrio tra agricoltura e ricchezza floreale selvatica.

Ingresso riservato ai soci con sottoscrizione 15€ per la degustazione. Consigliata la prenotazione a enoteca.popolare@gmail.com

MUSICA - Sabato 23

ORE 21.30 - Serata semi-acustica con Bengala (Folk noir ensemble) e Pie

BENGALA FOLK NOIR ENSEMBLE è l'evoluzione del progetto solista di Miky Bengala. L'approccio teatrale e il sound neofolk, attraverso i testi scritti in italiano, ne fanno una particolare miscela dark ambientata sullo sfondo decadente dell'antica provincia agricola padana. Le vecchie leggende e i racconti dimenticati sono la base di uno spettacolo unico nel suo genere dove l'horror e il racconto macabro sono i protagonisti indiscussi della performance.

PIE è un cantautore nato nel 1990. Dal 2005 è attivo nella scena musicale con le band Animal Boy, Spirito e Stalker Birds. Dopo anni di sperimentazioni in studio esce nel 2021 con il suo primo progetto solista, l'album "2 1"

MERCATINO DEL RIUSO - Domenica 24

ORE 18-22 - Torna la primavera e con lei la voglia di vivere più leggeri! E quindi non può mancare una nuova giornata del baratto, questa volta dedicata a liberare le nostre case dagli oggetti che non usiamo più.

Quel regalo di Natale che non userete mai vi occupa un intero scaffale? Siete stufi della sovrabbondanza di utensili da cucina che si incastrano nei cassetti? Avete bisogno di liberarvi delle sedie della nonna per fare un restyling del vostro ufficio?

Portate tutto in enoteca e trovate nuovi oggetti che userete davvero! Sempre sorseggiando un bicchiere di vino o uno spritz in compagnia.

Si accettano borse e zaini, occhiali da sole o da vista, piccoli elettrodomestici (come bollitori, ferri da stiro, mixer…), stoviglie e suppellettili, coperte e cuscini, macchine fotografiche, radio e casse, cd, dvd e vinili, libri e cancelleria, oggetti vintage, giocattoli per bambini, biciclette e attrezzatura sportiva, lampade e lucine, specchi, piccoli complementi d’arredo, sedie e sgabelli, tavolini, piante, attrezzi da giardino...

Massimo 4 oggetti a persona.

Come funziona? Vi verranno assegnati dei gettoni alla consegna dei vostri oggetti che potranno essere reimpiegati per portare a casa qualcosa di nuovo.

L'ingresso è riservato ai soci Arci.

FILM - Giovedì 28

ORE 21 - Proiezione del docufilm "E tu come stai?"

Di Filippo Maria Gori e Lorenzo Enrico Gori. Interverrà a presentare il film Filippo Maria Gori.

9 Luglio 2021. La proprietà della GKN Driveline di Firenze, con sede a Campi Bisenzio, dopo aver concesso una giornata di permesso collettivo, licenzia in tronco 422 dipendenti. Cioè tutto il personale. La risposta dei lavoratori è immediata. A loro si uniscono i lavoratori delle fabbriche dell'indotto. Si stabilisce un'assemblea permanente. Ogni singola fase della lotta è documentata in questo film.