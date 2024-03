Che tempo farà nel penultimo weekend d'inverno? Cambia ancora tutto

La profonda saccatura atlantica, come anticipano gli esperti di 3bMeteo, piloterà una serie di fronti che scorreranno sull'Italia rinnovando condizioni di maltempo anche intenso. Nel corso di sabato il primo fronte distribuirà nubi e qualche pioggia al Nord con nevicate sulle Alpi oltre gli 800/1000m, di intensità debole o al più moderata. Nel corso della giornata i fenomeni dovrebbero già attenuarsi anche nel Comasco.

Ma da ovest si starà avvicinando un nuovo fronte, responsabile di un peggioramento più intenso tra pomeriggio e sera con nuove piogge e rovesci in propagazione domenica mattina al Nordest e alle regioni centrali, specie tirreniche. Sarebbe l'occasione per nuove nevicate sulle Alpi oltre gli 800/1000m, localmente copiose. Nevicate attese inoltre sull'Appennino settentrionale oltre i 1000/1200m, a quote superiori su quello centrale. Con il passare delle ore il fronte dovrebbe evolvere verso i Balcani e i fenomeni attenuarsi al Nord e sulle regioni adriatiche. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per il weekend a Como.

Venerdì 8 marzo

Cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. in serata deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1208m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 9 marzo

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1070m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica 10 marzo

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata schiarite, sono previsti 56mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1104m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.