Dal San Primo a Veleso, camminando sopra il lago di Como

Siamo a febbraio, il mese più freddo dell'anno, in teoria. Ma come si può chiaramente vedere da queste foto scattate da Massimo Lozzi, escursionista lariano che presto ci regalerà un'esaustiva guida del territorio lariano, neve non ce n'è. Una tangibile testimonianza che pensare a un anacronistico impianto sciistico sul San Primo sia del tutto fuori luogo. Della questione ne ha parlato anche il National Geographic e in questo senso l'impegno del Circolo Ambiente Ilaria Alpi e del coordinamento Salviamo il Monte San Primo rimane attivissimo.

Succede ancora che nevichi al San Primo ma sappiamo bene che basta qualche giorno di sole, e questo febbraio con temperature ben al di sopra i 10 gradi ne è l'esempio, per rendere impossibile qualsiasi pratica sciistica. E deturpare un luogo di questa bellezza solo per inseguire dinamiche turistiche basate esclusivamente su questioni economiche è pura follia. Molto meglio viverlo senza intaccare il suo già fragile equilibrio, ad esempio raggiungendolo a piedi da Veleso.

Il Monte San Primo

Il Monte San Primo è una montagna lombarda situata nelle Prealpi Comasche: nonostante non sia tra le cime più alte delle Alpi, domina un panorama spettacolare. Infatti, vista la sua particolare collocazione geografica e la sua altitudine - come detto è pur sempre la cima più elevata presente in quella zona - il Monte San Primo offre una vista molto bella non solo sul Lario ma anche su tutte le montagne che la circondano e nelle giornate estremamente limpide, anche su una parte degli Appennini settentrionali. Proprio per questo, è considerata la montagna più panoramica di tutto il territorio lariano.

Una vetta che si raggiunge dall'alpe Borgo dove si imbocca il sentiero che si stacca sulla destra. Dopo circa 50 minuti di cammino si fuoriesce dalla vegetazione per portarsi sulla spalla del Monte Ponciv, collegata alla panoramica e ampia cresta che in direzione ovest conduce in vetta al Monte San Primo. Un vetta dove certamente si può godere, oltre alla vista mozzafiato, anche del fresco di quelle altitudini in questi estate di fuoco.

Veleso

Veleso è un piccolo e caratteristico paese montano a 826 metri sopra il livello del mare, ubicato nell’entroterra del Triangolo Lariano ai piedi del monte San Primo. Del suo Comune fanno parte anche le frazioni di Erno e Gorla. Il territorio del Comune risulta compreso tra i 525 e i 1.682 metri s.l.m. per una superficie di 5,9 chilometri quadrati. Un luogo che offre ai numerosi villeggianti, che accorrono soprattutto nel periodo estivo, tranquillità, un clima salubre e numerosi sentieri verso i monti circostanti dai quali si può ammirare un incantevole panorama fra ricca vegetazione e il lago di Como alle pendici.

L’industria locale tipica è la lavorazione della tela metallica, tradizione ultra centenaria risalente al 1797, nata nella frazione di Erno e attiva tutt’ora. Un prodotto dell’artigianato locale è invece il tipico cestino in legno di nocciolo. Un tempo le risorse locali erano cereali, alberi da frutta, castagni e l’allevamento del bestiame nei pascoli ad alta quota, che ancora oggi in parte viene praticato. Proprio grazie a questo, in alcune baite sparse tra i pascoli del territorio è possibile gustare ottimi formaggi di capra e vaccini. Nei ristoranti della zona si possono gustare diversi piatti tipici fra cui pulénta vüncia, supa de scigulin, paradell e pulenta balota.