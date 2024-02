Il San Primo conquista anche il National Geographics: "Sciare a tutti i costi"

"Non è più tempo di scommettere su nuove piste da sci, tanto meno a basse quote. Lo sottolinea anche uno studio della Banca d’Italia: la vendita di skipass è destinata a diminuire in media del 7% a causa dei cambiamenti climatici, con crolli più netti man mano che si scende di altitudine. Tutti campanelli d’allarme ignorati dai promotori del progetto sciistico a poco più di 1.000 metri di altitudine sulle pendici del Monte San Primo, dove le temperature invernali difficilmente scendono sotto gli zero gradi e ci sono problemi conclamati di siccità: nel 2022 il Lago di Como ha raggiunto il livello più basso di sempre".

Questo uno dei passaggi dell'articolo a firma Luigi Mastrodonato, sul numero di febbraio, da pochi giorni in edicola, del prestigioso National Geographics. Dunque, dopo aver conquistato anche le pagine del quotidiano inglese The Telegraph, il Monte San Primo ha trovato un nuovo illustre alleato contro l'anacronistica follia di costruire lassù, dove non nevica più da anni, un impianto sciistico.

Il Circolo Ambiente Ilaria Alpi e il coordinamento Salviamo il Monte San Primo si battono da tempo per evitare che questo progetto venga realizzato: "Non è tanto il lato economico ma quello della realizzazione di un disegno che non preserva l'ambiente dal punto di vista naturalistico ma, al contrario, porterebbe a una ulteriore cementificazione. Continuiamo a trovare l'idea totalmente assurda, soprattutto per la parte che riguarda l'impianto di innevamento artificiale, per i tapis roulant, per l'eventuale skilift e per il nuovo parcheggio":