Panorami mozzafiato: la magia dei lue laghi dal monte Galbiga

Il monte Galbiga è una montagna delle Prealpi Luganesi, alta 1.698 metri sul livello del mare. Si trova in provincia di Como sulla sponda occidentale del Lario, chiude ad ovest la val Perlana. Dalla vetta nelle giornate terse si possono vedere ben sei laghi in fila: da sud-ovest a nord-est il Lago Maggiore, il lago di Muzzano, il lago di Lugano, il lago del Piano, il lago di Como e il lago di Mezzola. Inoltre è ben visibile a nord la cittadina di Porlezza, il monte Grona e a sud la val Perlana e la val d'Intelvi. Non manca una bella vista sulle Alpi tra le quali spicca il Monte Rosa. Il rifugio Venini-Cornelio sorge a 1576 m s.l.m. nella sella tra il monte Galbiga ed il monte di Tremezzo. In questo scatto di Valerio Carletto dal Monte Galbiga, si possono ammirare il Ceresio, di cui sappiamo quasi tutto, e il lago di Piano, sul quale ci vogliamo soffermare in questo articolo.

Il lago di Piano

Il Lago di Piano situato nella Val Menaggio, è una Riserva Naturale Regionale; un ambiente interessante per osservazioni naturalistiche. Il sentiero che parte da Bene Lario lungo le pendici boscose del Monte Galbiga, è immerso nel paesaggio agreste. Si visita il borgo medievale di Castel S. Pietro collocato sul montecchio denominato Brione. Seguendo un tratto dell’ ex ferrovia “Porlezza – Menaggio”, soppressa nel 1939, si può completare il giro del lago.

Durante le ultime glaciazioni del Quaternario, un ramo del ghiacciaio abduano (che modellò il solco del Lario) proveniente dalla Valtellina, si insinuò verso il Ceresio; erose i fianchi dei monti depositando le morene laterali ed invase la Val Cavargna e la Val Rezzo. La piana, fu così modellata in una tipica valle glaciale aperta a forma di “U”. Dopo il disgelo un unico corpo lacustre occupò la conca originata dall’azione erosiva dei ghiacciai, ma dalla Val Cavargna e dalla Val Rezzo un forte afflusso di materiali detritici, vegetali, argilla e sabbia crearono una piana che separò le acque dell’attuale Lago Ceresio da quelle di un piccolo lago. Era nato il Lago di Piano.