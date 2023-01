Lago di Como, l'esempio di Naggio in inverno: rivivere il borgo casa per casa Il racconto di una notte di musica che ha scaldato il cuore

Tirlindana (Foto Chelo Savolini)

Non è semplice fare cultura quando si vive lontano dalle comodità, dalle luci della città. Soprattutto a gennaio, un mese che tradizionalmente allontana i turisti anche dal lago di Como. Eppure ci sono borghi che anche a gennaio sanno aprirsi per offrire un rifugio a chi vive il territorio tutto l'anno. Una festa per "sopravvivere" all'inverno organizzata da tanti giovani coordinati da Luca Crosta. L'idea è tanto semplice quanto vincente: aprire le case del borgo per ospitare eventi e musica all'insegna della bellezza dello stare insieme.

Questo è successo sabato scorso a Naggio con il suo Macello, una manifestazione che vista da fuori può sembrare una come tante altre. E invece vive di un calore tutto suo, di un'accoglienza che va oltre l'evento in sé. Vuoi perché sembra di entrare in una bolla dove tutto funziona a meraviglia, vuoi perché chi lo ha organizzato lo ha pensato con grande cura per ogni dettaglio. Un esempio raro di come divertimento e qualità possano coesistere anche all'interno di una sagra popolare di un piccolo borgo montano a metà strada tra due grandi laghi.

In ogni angolo di Naggio, piazze, vie e cortili, abbiamo trovato un fiume di anime belle felici di stare insieme: un piatto di polenta, un bicchiere di vino e poi tutti a rifugiarsi in una delle molte case dove la musica ha fatto da camino per tutta la notte. Le fiamme punk dei Potage, irresistibili con le loro canzoni sempre coloratissime, il mestiere di Luca Ghielmetti, autentico istrione della canzone d'autore che sa coninvolgere tutti, il rock dei Tirlindana, sempre intensi con la loro musica che ti rapisce come una foresta, e dei molti altri protagonisti live della manifestazione hanno scaldato il cuore alle centinaia di persone che hanno raggiunto Naggio come fosse ancora estate. E infine, in una notte in cui anche il cielo si è concesso alla luce delle stelle, un dj set per chiudere ballando una notte davvero luminosa.