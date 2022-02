Le 10 migliori idee per il weekend: cosa fare al lago di Como e dintorni

La Val d'Intelvi è un luogo che non finisce di regalare magnifiche occasioni per chi desidera camminare nella natura alla ricerca di panorami mozzafiato. Nelle scorse settimane vi abbiamo portato a San Zeno , poi a Orimento e infine a Erbonne . Da questo magico borgo (foto sotto) siamo ripartiti per raggiungere Pian d'Alpe, un'altra vetta dalla quale il lago di Como si mostra da un'insolita angolatura che mette in fila l'isola Comacina, punta del Balbianello e Bellagio. Una vista meravigliosa che si manifesta dopo una facile camminata in lieve salita attraverso il sentiero indicato all'interno dell'agglomerato di Erbonne. In poco meno di un'ora si arriva a circa 1000 metri dal'altitudine, dove Pian d'Alpe offre la sua prospettiva unica sul Lario. Continua .

Ultimo weekend di febbraio: il meteo prevede ancora sole e temperature ancora insolitamente tiepide per la stagione invernale. E allora ecco qualche nuovo suggerimento tra le innumerevoli gite che si possono fare sul lago di Como . Qualche meta per trascorrere il fine settimana all'aria aperta alla scoperta delle tante bellezze del nostro magico Lario. Facendo però sempre attenzione alla chiusura della Statale Regina che impone percorsi alternativi per chi volesse raggiungere la Tremezzina e la Valsolda da Como.

Un panorama assolutamente da non perdere Questa passeggiata è molto semplice, adatta tutti in tutti i periodi dell'anno. Il Belvedere, punto panoramico straordinario si trova in Valsassina, ai Piani Resinelli. Per chi parte da Como si consiglia di arrivare a Abbadia Lariana (nel lecchese) e da qui prendere il sentiero. La passerella si sporge per 12 metri oltre il profilo della montagna: i panorami sono davvero mozzafiato e lo sguardo si perde tra i laghi Briantei, il lago di Como e le Alpi. Quando ci sono giornate molto nitide si vede anche la Madonnina del Duomo di Milano. Continua .

Montepiatto località montana del Comune di Torno, si trova a un’altitudine di circa 600 metri di altezza. La si raggiunge a partire da Largo degli Alpini, da dove iniziano due sentieri più o meno della stessa lunghezza (tre chilometri circa): uno, sulla sinistra, è percorribile con mezzi fuoristrada per chi è munito di permesso (rilasciato dal Comune di Torno per chi possiede un’abitazione propria o in affitto o un terreno a Montepiatto); il secondo, sulla destra, si arrampica verso la montagna con lunghe scalinate ed è percorribile soltanto a piedi. Continua.

4 . Villa Pizzo

Villa Pizzo è una delle più antiche dimore del lago di Como. Essa prende il suo nome dallo sperone roccioso su cui sorge: Piz in dialetto comasco significa proprio punta o sporgenza. A metà strada tra Moltrasio e Cernobbio, Villa Pizzo e tutti gli edifici ad essa annessi sono pienamente visibili solo dal lago. I terreni per la costruzione della villa furono acquistati nel XV secolo dalla famiglia Mugiasca, che custodì gelosamente Il Pizzo per oltre quattrocento anni. A febbraio, quando i giardini sul lago regalano le prime fioriture e i raggi del sole iniziano ad avere il profumo della primavera, Villa Pizzo riapre al pubblico con appuntamenti e visite guidate per conoscere la Villa e il suo tesoro botanico, artistico, storico e naturalistico. Ecco i prossimi appuntamenti. Continua.

La Valle d'Intelvi resta una delle mete turistiche più interessanti del Lario anche d'inverno. I punti panorami offerti sono davvero molti. Dopo i nostri speciali sulla Bolla del Monte Crocione e Orimento, grazie alle sempre splendide foto dal drone di Valerio Carletto, abbiamo fatto un salto sino alla cima della Sighignola, nota anche come “Balcone d’ Italia“ per la sua vista incredibile. Si tratta di una montagna delle Prealpi Luganesi, situata a Lanzo d'Intelvi, al confine con la Svizzera. Di giorno, dalla vetta è possibile ammirare svariate cime delle Alpi, tra cui il Monte Rosa e il Cervino, e le città di Lugano, Chiasso e Campione d’ Italia. Continua.

6 . Erbonne

Maurizio Moro, il fotografo del Lago di Como ed esperto escursionista, amante di panorami e paesaggi mozzafiato, ci ha consigliato una camminata della durata di circa 45 minuti, adatta a tutti. Arrivare al borgo di Erbonne è facile: si raggiunge Argegno e appena dopo il curvone si svolta a sinistra per la Val d’Intelvi. Raggiunto il comune di San Fedele d’Intelvi e passata la piazza, dopo un rettilinio di circa 200 metri si gira per Casasco ed Erbonne. Arrivati a Casasco, si prosegue dritto, passando in mezzo al paese (attenzione la strada è stretta). Percorrendo sempre l’unica strada asfaltata che c’è dopo 3 chilometri e mezzo si arrivia al Pian delle Alpi dove sulla sinistra in basso c’è il rustico Cà del Moro e a destra un’area attrezzata per picnic con tavoli. Continua.

7 . Orimento

Ci siamo spinti ancora più alto, là dove la Val d'Intelvi tocca il cielo, a due passi dalla Svizzera e dal suo Monte Genesoso. Dalla "bolla", dove un tempo partiva lo skilift, siamo saliti fino al suo arrivo, dove si distende un magnifico lembo di terra a circa 1300 metri d'altezza. Un luogo ideale da dove partire per diverse escursioni alla portata di tutti. Un paesaggio di una bellezza incredibile anche in inverno, la stagione bianca dopo i colori del foliage meravigliosi in autunno. Con la neve caduta, ma non ancora sufficiente a rendere impraticabili i percorsi, da questa zona della Val d'Intevi si può godere di una vista a 360°: da cui oltre alla cornice alpina si possono ammirare sia il lago di Como sia quello di Lugano. Continua.

8 . Rifugi del Lario

Salire in quota, a piedi o in mountain bike, è un'esperienza che offre diverse opportunità anche in primavera. Così, insieme alle 5 migliori camminate del Lario, abbiamo scelto dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: a queste mete ci possono arrovare facilmente tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa stagione: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Da queste vette si godono incredibili panorami. E soprattutto di luoghi mai affollati. Continua.