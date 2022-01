Variante della Tremezzina, il punto sul cantiere

Dopo oltre un mese dall'avvio del cantiere che terrà chiusa la Regina sino alla fine di marzo, proseguono le attività di Anas per la realizzazione della variante alla Tremezzina nel rispetto del programma esecutivo dei lavori. In quest'ultima settimana è stata completata la posa della rete paramassi provvisoria a protezione delle preesistenze in? prossimità dell'imbocco Nord della galleria di svincolo di Colonno. Avanzano, su entrambi i fronti (Sud e Nord), gli scavi di sbancamento per la formazione degli imbocchi della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone).

Procedono le attività di disboscamento, sfalcio della vegetazione spontanea e pulizia del versante a monte del tratto della strada statale 340 "Regina" compresa nelle aree di cantiere, unitamente alle attività di disgaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante. Continua, inoltre, la posa delle reti corticali e relative chiodature, sul versante a monte della statale esistente. Avanzano anche gli interventi per la realizzazione delle piste di cantiere e degli scavi di sbancamento in corrispondenza dei futuri imbocchi Sud (lato Como) della galleria principale e della galleria di servizio. Infine, è stata avviata la realizzazione della fondazione del muro lato lago e prosegue la realizzazione dei micropali di fondazione della stessa