5 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni nel lungo fine settima di Capodanno

Ultimo settimana dell'anno con il meteo che promette qualche pioggia ma anche sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo lungo weekend di Capodanno. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como da oggi sino al debutto del 2024.

Nella meravigliosa cornice del lago e delle montagne, fino al 7 gennaio 2024, Natale a Como aspetta cittadini e turisti con tante attrazioni, iniziative ed eventi per adulti e bambini: le casette del mercatino, l’albero di Natale illuminato e addobbato, la pista del ghiaccio, la giostra dei cavallini, le luci. Nelle 25 casette del mercatino di piazza Perretta potrai acquistare prodotti tipici e del territorio. Nelle 3 casette in piazza Grimoldi potrai conoscere più da vicino le realtà sportive, culturali e sociali della Città. Nei pressi del Duomo un grande albero di Natale decorato illuminerà la piazza. Continua

2 . Città dei Balocchi

Fino al 7 gennaio 2024 Cernobbio ospiterà la 30° edizione de La Città dei Balocchi. Consorzio Como Turistica in occasione del trentennale della storica manifestazione natalizia ha presentato un progetto che riguarda la realizzazione di un programma coordinato di eventi dislocati sul territorio di Cernobbio in modo da rendere più viva la città e creare occasioni di incontro, di svago e di cultura per i cernobbiesi, i residenti dei comuni limitrofi e i turisti in arrivo dalla Lombardia o da altre regioni d’Italia. Continua

3 . Natale a Lecco

Il Natale di Lecco impazza sui social: da quando, pochi giorni fa, sono state "accese" le proiezioni sugli alberi e palazzi del centro le foto e i video stanno girando ovunque. Se a Como per il secondo anno si è optato per atmosfere più sobrie, dall'altra parte del Lago raccolgono quella che un tempo fu la caratteristica di Como. Non si chiama Città dei Balocchi ma il senso è quello. Continua

4 . Natale a Lugano

Dal 1° dicembre a Lugano torna la magia del Natale. Piazza della Riforma ospita il tradizionale albero addobbato, diventando il fulcro di momenti magici vissuti insieme grazie ai mercatini natalizi che animeranno le strade del centro città. L'atmosfera natalizia sarà arricchita dalla gastronomia, dalla musica dal vivo e dalle proposte di animazione, così come dai festosi addobbi natalizi e dal ritorno delle belle proiezioni architetturali sulla facciata del Municipio in Piazza della Riforma. Il 31 dicembre non mancherà la grande festa in piazza per salutare il nuovo anno insieme alla RSI. Il Parco Ciani si illumina con il Bosco Incantato, offrendo angoli di luce da esplorare, tra cui un allegro albero animato che incanterà i bambini con le sue storie natalizie. Inoltre, grazie al calendario dell’avvento digitale, sarà possibile vincere fantastici premi, rendendo l'esperienza natalizia ancora più speciale. Continua

5 . La bella adddormentata

Il Capodanno al Teatro Sociale di Como, un appuntamento magico e romantico in uno dei teatri più affascinanti d’Italia. Domenica 31 dicembre dalle ore 18.00, uno dei classici del balletto, La bella addormentata, e a seguire, in attesa della mezzanotte, una cena di gala in una location esclusiva: il palcoscenico del Teatro. Il Teatro Sociale di Como ripropone al pubblico il Capodanno a Teatro. Domenica 31 dicembre alle ore 18.00 andrà in scena il balletto La bella addormentata con il Russian Classical Ballet. A seguire, ci sarà una cena di gala per gli spettatori che vorranno attendere la mezzanotte del nuovo anno in una location esclusiva: il palcoscenico del Teatro. Continua

4 . Terragni e Sartoris