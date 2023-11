Palazzi animati e alberi parlanti: sui social il Natale sul Lago di Como è a Lecco

Il Natale di Lecco impazza sui social: da quando, pochi giorni fa, sono state "accese" le proiezioni sugli alberi e palazzi del centro le foto e i video stanno girando ovunque. Se a Como per il secondo anno si è optato per atmosfere più sobrie, dall'altra parte del Lago raccolgono quella che un tempo fu la caratteristica di Como. Non si chiama Città dei Balocchi ma il senso è quello.

"Sapete che una città sul Lago di Como si è trasformata nella foresta incantata degli elfi di Babbo Natale? Se amate le decorazioni Natalizie questa location a meno di un'ora da Milano vi farà impazzire. Al calar del sole le strade del cento si trasformano, tra palazzi animati, alberi parlanti e tante lucine creando un'atmosfera semplicemente magica. Dove? A Lecco". Questo il testo del video della travel blogger da Simona (in arte simi.larity) che vanta oltre 95mila follower e come lei tantissimi cominciano a postare e a rendere famoso il Natale a Lecco.

Come lo scorso anno molti domandano se si tratti della Città dei Balocchi e chiedono curiosi cosa invece troveranno a Como. Specialmente chi viene da altre regioni domanda se convenga andare a Lecco o a Como per vivere il Natale. Nell'immaginario comune di molte persone infatti la Città dei Balocchi, che per oltre 25 anni ha illuminato le strade del centro, è ancora nel nostro capoluogo anche se, piano piano, il natale lecchese sta diventando sempre più conosciuto e identificato con le festività sul lago di Como.

Voi cosa ne pensate? Meglio un po' di sobrietà o tornereste nella Città dei Balocchi?