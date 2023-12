Un emozionante ultimo dell’anno al Sociale: La bella addormentata e cena di gala aspettando il 2024

Il Capodanno al Teatro Sociale di Como, un appuntamento magico e romantico in uno dei teatri più affascinanti d’Italia. Domenica 31 dicembre dalle ore 18.00, uno dei classici del balletto, La bella addormentata, e a seguire, in attesa della mezzanotte, una cena di gala in una location esclusiva: il palcoscenico del Teatro.

Il Teatro Sociale di Como ripropone al pubblico il Capodanno a Teatro. Domenica 31 dicembre alle ore 18.00 andrà in scena il balletto La bella addormentata con il Russian Classical Ballet. A seguire, ci sarà una cena di gala per gli spettatori che vorranno attendere la mezzanotte del nuovo anno in una location esclusiva: il palcoscenico del Teatro.



La bella addormentata, un incredibile capolavoro del balletto classico

Quest’opera, consacrazione del romanticismo, basato sul racconto di Charles Perrault La Belle au Bois Dormant, integrato nello stile francese del XVIII secolo, è considerato una delle pièce che crea più interesse per il pubblico. La dimensione del sogno risveglia la magia delle fiabe, un mondo incantato di castelli, foreste, maledizioni e incantesimi. Questa rappresentazione è una grande sfida per i ballerini, specialmente nell'interpretazione del personaggio principale di Princess Aurora, che richiede uno stile cristallino, elegante e fragile.

Questo capolavoro di Pëtr Il’i? ?ajkovskij è senza dubbio una delle pagine più belle dell'illustre compositore russo. Melodie eterne come "Rosa Adagio" e "Grande Valse Villageoise" rivelano il lirismo dell'autore. La relazione tra la musica di ?ajkovskij e la coreografia di Marius Petipa è così perfetta che sarebbe difficile immaginare un'altra lettura della partitura. La musica e la coreografia in simbiosi geniale hanno reso questa pièce l'opera più emblematica della danza classica.Questa produzione presenta un incredibile set di bellezza e realismo, costumi prodotti con dettagli sontuosi e barocchi, un ensemble di solisti e un corpo di ballo guidato da star del balletto russo.



CAPODANNO EXPERIENCE Vivi una serata esclusiva per festeggiare l’ultimo dell’anno in un Teatro dell’800!

Con il pacchetto CAPODANNO EXPERIENCE, al costo di 180,00€, si avrà diritto a partecipare al balletto La bella addormentata dai migliori posti centrali di platea/palchi e, a seguire, alla cena di gala sul palcoscenico del Teatro Sociale di Como.

Servizi inclusi nel Capodanno Experience:

• ospitalità in uno spazio privato con guardaroba gratuito

• visione del balletto dai migliori posti di platea

• aperitivo in foyer in attesa della cena

• cena di gala esclusiva

Inizio ore 18.00.

La disponibilità dei pacchetti è limitata. Le prenotazioni per il CAPODANNO EXPERIENCE chiuderanno prenotazione il 28 dicembre alle ore 15.00.

