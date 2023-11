Miascia, il dolce di Natale del lago di Como: la ricetta originale

I dolci di Natale in italia sono, per antonomasia, il panettone e il pandoro ma i laghee sanno bene che sul lago di Como il dolce tradizionale in questo periodo dell'anno è la Miascia.

Per chi volesse provare a preparare il dolce tipico del lago di Como (nella foto la Miascia di Paola Lovisetti Scamihorn), abbiamo pensato di proporvi la ricetta.

La miascia nasce come dolce povero e dei poveri, e come tale consente di riutilizzare vari ingredienti come il pane secco ammollato nel latte e impastato con uova, frutta e frutta a guscio. In assenza del pane, è possibile utilizzare anche un impasto di semplice farina, bianca e gialla. Ottimo, insomma, per chi vuole risparmiare ma non rinunciare a qualche sfizio in tavola.

La maggior parte dei dolci poveri è preparato con frutta secca o fresca, proprio per sopperire alla mancanza di zucchero, che in passato, era una prelibatezza non alla portata di tutti. La miascia poteva addirittura sostituire un pasto vero e proprio, o essere servita in occasioni molto particolari come feste e ricorrenze come, appunto, il Natale.

Con il passare del tempo, tramandato di cucina in cucina, il dolce si è arricchito di varianti: scorze di agrumi, polvere di cacao, fichi secchi, ma anche liquore e amaretti, fino ad arrivare all’aggiunta di erbe aromatiche.

Ricordiamo che la miascia è un dolce tipico preparato nelle case dei comaschi.

Ingredienti

500 gr pane raffermo

500 ml latte intero

120 ml Amaretto di Saronno

15 amaretti sbriciolati

50 gr pinoli tostati

100 gr uvetta

2 uova

70 gr zucchero

2 mele tagliate a fettine sottili

2 pere tagliate a fettine sottili

scorza di limone

50 grammi burro fuso

1 cucchiaio farina 00

Preparazione

- Tostare i pinoli in una padella antiaderente a fuoco basso per alcuni minuti fino a doratura. Raffreddare e mettere da parte.

- Tagliare il pane in piccole fette e metterlo a macerare in una ciotola con il latte e l’Amaretto. Lasciare riposare per circa 2 ore. Aggiungere ancora latte, nel caso il pane non sia imbevuto a sufficienza. La quantità di latte dipende dal tipo di pane impiegato. Preriscaldare il forno a 190 °C.

- Tagliare le mele e le pere a fettine sottili e trascorse le 2 ore aggiungerle al pane con il resto degli ingredienti (pinoli, amaretti sbriciolati, uvetta, uova, zucchero, buccia di limone , burro e farina). Amalgamare tutti gli ingredienti.

- Foderare una tortiera con carta da forno. Versare l’impasto nella tortiera e cuocere per 15 min. Trascorso questo tempo abbassare la temperatura a 150 °C e cuocere per ulteriori 25 minuti fino a completa doratura.

- Sfornare e lasciare riposare per circa 15 minuti. Quando la vostra torta sarà tiepida, spolverare con zucchero a velo e servire.