Che tempo farà nel lungo weekend di Capodanno

La circolazione atmosferica su scala sinottica non cambia nella sostanza. Alle medie e basse latitudini europee permane un campo di alta pressione di matrice sub tropicale che determina tempo stabile e molto mite per il periodo. Il flusso perturbato atlantico esercita la sua influenza prevalentemente oltre Manica anche se infiltrazioni umide riescono a raggiungere Spagna, Francia e parte d'Italia. Poche novità quindi con un tipo di tempo che sarà spesso nuvoloso e occasionalmente associato a qualche fenomeno di debole intensità. Ma vediamo le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il weekend di Capodanno.

Venerdì 29 dicembre

cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2173m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 30 dicembre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2308m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 31 dicembre

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1529m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì 1 gennaio

Cieli in prevalenza sereni, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1679m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.