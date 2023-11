Anche Lugano si prepara al Natale: tutti i mercatini, gli appuntamenti e le proiezioni sui palazzi

Dal 1° dicembre a Lugano torna la magia del Natale. Piazza della Riforma ospita il tradizionale albero addobbato, diventando il fulcro di momenti magici vissuti insieme grazie ai mercatini natalizi che animeranno le strade del centro città. L'atmosfera natalizia sarà arricchita dalla gastronomia, dalla musica dal vivo e dalle proposte di animazione, così come dai festosi addobbi natalizi e dal ritorno delle belle proiezioni architetturali sulla facciata del Municipio in Piazza della Riforma. Il 31 dicembre non mancherà la grande festa in piazza per salutare il nuovo anno insieme alla RSI. Il Parco Ciani si illumina con il Bosco Incantato, offrendo angoli di luce da esplorare, tra cui un allegro albero animato che incanterà i bambini con le sue storie natalizie. Inoltre, grazie al calendario dell’avvento digitale, sarà possibile vincere fantastici premi, rendendo l'esperienza natalizia ancora più speciale.

Come da tradizione, venerdì 1° dicembre tutti i bambini saranno attesi alle ore 17:15 in Piazza della Riforma per assistere al magico momento dell’accensione dell’albero di Natale. Le autorità cittadine, accompagnate da Julie Arlin e insieme a tutti i presenti, accenderanno il grande albero di Piazza della Riforma, dando ufficialmente il via a oltre un mese di eventi in città. A partire dalle 17:15, Michelangelo Cavadini e Filippo Morandi intratterranno i presenti con ospiti, giochi, musica e gadget. Ad accompagnare questo magico momento le note dell’artista svizzero Luis Landrini. Alle 18:00 verrà acceso l'albero dopo i saluti delle autorità. Alle 18:30 concerto di Julie Meletta e alle 20:30 DJ set di DJ leMox.

Il programma

MERCATI

Mercatino di Natale

01.12 - 23.12 | 11:00 – 19:00

24.12 | 11:00 – 17:00

Centro città

Con oltre 60 tradizionali casette di legno, il mercatino di Natale animerà il centro cittadino proponendo prodotti di artigianato locale, decorazioni natalizie e specialità gastronomiche di stagione. Il mercatino animerà Piazza Manzoni, Via Nassa, Piazzetta Maraini, Piazza San Carlo e Piazza Dante.

Mercatino Quartiere Maghetti

10.12.2023

Quartiere Maghetti e Piazza San Rocco

Mercato StraOrdinario

17.12.2023

Contrada di Verla e Piazzetta della Posta

Mercatino straordinario dedicato a chi è a caccia del regalo originale: oggettistica retrò, oggetti di collezionismo, moda vintage e bancarelle gastronomiche.

ALTRI EVENTI

Programma giornaliero eventi

01.12.2023 – 07.01.2024

Centro città e quartieri

Tanti momenti per tutti da vivere in compagnia! Concerti e animazioni itineranti, spettacoli e attività per bambini, oltre all’arrivo di Babbo Natale.

Chalet del gusto

01.12.2023 – 07.01.2024

lunedì-mercoledì 15:00-24:00

giovedì-venerdì 15:00-01:00 sabato e festivi 11:00-01:00 domenica 11:00-24:00 Piazza della Riforma

Appuntamento sotto l’albero dedicato alla gastronomia. Una meta ideale per assaporare prelibatezze invernali, accompagnati da un piacevole sottofondo musicale.

La Baita

01.12 - 23.12

mercoledì e venerdì pomeriggio

sabato, domenica e festivi tutto il giorno

(per gli orari consultare la programmazione giornaliera) Piazza Manzoni

Un caldo e magico chalet di Natale con tante divertenti attività per i bambini: spazio giochi, laboratori, racconti, spettacoli e animazioni.

Da Rudolph – Winter Bistrot

01.12 - 23.12 | 11:00 – 19:00

24.12 | 11:00 – 17:00

Piazza Manzoni

Una casetta di legno accompagna le giornate del Natale in Piazza offrendo un momento di relax tra lucine e decorazioni. Da Rudolph si può gustare una tazza di cioccolata calda, caffè americano, té o vin brulé e, in orario merenda, vi aspettano diversi dolci. Per portare a casa un pezzetto di atmosfera natalizia, qui si possono acquistare tazze di Natale in Piazza, stampi e formine per biscotti.

Magia del Natale Video Mapping Show

02.12.2023 - 07.01.2024 (solo i sabati e le domeniche, indicativamente tra le 17:00 e le 20:00)

Municipio in Piazza della Riforma

Proiezioni di luce sulla facciata del Municipio in Piazza della Riforma che danno vita a uno scenario fantastico, attraverso una combinazione di immagini animate con i colori e le luci del Natale e una suggestiva musica di sottofondo.

Bosco incantato e albero raccontastorie

01.12.2023 – 07.01.2024 | 17:00 – 21:00

Parco Ciani

Il Parco Ciani farà da scenario al suggestivo Bosco Incantato. Un sentiero luminoso attraverso alberi e aiuole accompagnerà adulti e bambini in una passeggiata alla scoperta di meravigliosi angoli di luce. Il parco quest'anno accoglie un ospite speciale: un allegro albero

animato che delizierà i bambini con le sue storie natalizie. Un’esperienza unica a pochi passi dal centro per vivere la magia del Natale a contatto con la natura.

Coca-Cola Christmas Truck Tour

10.12 | dalle 14:00 alle 20:00 Piazza Manzoni

Il mitico camion Natalizio di Coca-Cola sarà parcheggiato sul lungolago davanti alla fontana di Piazza Manzoni e porterà con sé una moltitudine di regali e numerose altre sorprese per tutta la famiglia.

Villaggio Family - Christmas edition

22.12.2023 – 07.01.2024

Asilo Ciani

lunedì-venerdì 14:00 - 18:00

sabato-domenica 11:00 - 18:00

(chiuso il 25 e 26 dicembre. Il 24 e 31 dicembre chiusura ore 16:00)

L’Asilo Ciani si trasformerà in un meraviglioso Villaggio di Natale dedicato alle famiglie con tantissimi giochi per ogni età. L’ingresso è gratuito.

Shopping

domenica 17 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00

domenica 24 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 17:00

domenica 31 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 Centro città

Approfittate delle aperture straordinarie dei negozi del centro per i vostri acquisti natalizi. Aperture straordinarie dei negozi il 17.12 dalle ore 10:00 alle 18:00 / 24.12 e 31.12 dalle ore 10:00 alle 17:00, compresa la grande distribuzione. Il 03.12, 08.12 e il 10.12 apertura dei negozi con superficie ridotta. Mercato dell'alimentare e dei fiori ogni martedì e venerdì dalle ore 07:30 alle ore 14:30 (Piazzetta della Posta, Via Carducci, Piazza San Rocco e via Canova) mercato dell'antiquariato e artigianato il sabato dalle ore 08:00 alle 17:00 (Via Carducci, Piazza San Rocco, via Canova, Piazzetta Canova).

Veglione di San Silvestro con RSI

31.12 | 22:00 – 02:00

Piazza della Riforma

Una grande festa in Piazza della Riforma e Piazza Manzoni per celebrare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. In programma con la diretta RSI, DJ set d'atmosfera, un emozionante conto alla rovescia, e un esplosivo concerto dei Vad Vuc.

Cerimonia di Capodanno

01.01 | 11:00

Palazzo dei Congressi

Le celebrazioni del Capodanno avranno inizio lunedì 1° gennaio 2024 alle ore 11:00, con il corteo della autorità e delle associazioni cittadine. Il corteo partirà da Piazza della Riforma in direzione Piazza Manzoni, seguirà Riva Albertolli e giungerà quindi a Palazzo dei Congressi, dove si terranno la parte ufficiale e un momento conviviale. Dopo le

presentazioni del Corpo Civici Pompieri e del Corpo Volontari Luganesi al Sindaco di Lugano Michele Foletti e le esibizioni della Civica Filarmonica di Lugano, alle ore 11:30 inizierà la cerimonia nella sala anfiteatrale del Palazzo dei Congressi. Sono previsti gli interventi del Sindaco di Lugano Michele Foletti e di Marco Solari, cittadino di Lugano, già presidente del Locarno Film Festival, che trasmetteranno a tutti i presenti una riflessione e un augurio che possa accompagnarli nel nuovo anno. La cerimonia, condotta da Davide Riva, giornalista della RSI, sarà inoltre animata da intermezzi artistici e musicali.

Alle ore 12:30 circa seguirà l’aperitivo offerto dalla Città e lo scambio degli auguri di inizio anno nella sala B del Palazzo dei Congressi.

Calendario dell’avvento digitale

24 porticine piene di sorprese e fantastici premi giornalieri in palio! Rendi più divertente il conto alla rovescia al Natale, trova la casellina del giorno e partecipa al gioco! Il calendario sarà disponibile online dal 1° dicembre: calendario-avvento.luganoeventi.ch